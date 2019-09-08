0553 313 94 23

Yerli ve yabancı ziyaretçiler Brunchers Fest’de

Türk kültürünün hafızalardan silinmeyen eşsiz tatlarıyla ve unutulmayan sofraların gelenekselliğiyle, yerli ve yabancı birçok ziyaretçi Brunchers Festkahvaltısında buluştu.

08 Eylül 2019 Pazar 12:32
Yerli ve yabancı ziyaretçiler Brunchers Fest’de

Türk kültürünün hafızalardan silinmeyen eşsiz tatlarıyla ve unutulmayan sofraların gelenekselliğiyle, yerli ve yabancı birçok ziyaretçi Brunchers Festkahvaltısında buluştu.


5 Eylül’de başlayan festivalin son gününde de, ziyaretçilerin gösterdiği yoğun ilgi artarak devam etti. Peynirin bambaşka tatlarından zeytinin bambaşka renklerine, en güzel hamur işlerine kadar yüzlerce lezzetin yanı sıra, geleneksel Türk çayının ve kahvesinin zengin aroması da Brunchers Fest’in vazgeçilmezlerinden oldu. Bunca lezzete ve görsel şölene karşı koyamayan ziyaretçiler mutfaklarına ve damak tatlarına lezzetler katmak üzere bol bol alışveriş yaptı. Festivalde yer alan markalar halkı memnun etmenin verdiği mutlulukla birlikte, emeklerinin karşılığını da almış oldular. Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, oyunlar, müzikler, kahvaltı sunumuna yönelik atölye çalışmaları ve özel organizasyonlar ise Brunchers Fest’in canlılığına hareket ve renk kattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:32
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolombiya'nın eski yıldızından sürpriz açıklama! 'Galatasaray'a git James Rodriguez'
    1. Kolombiya'nın eski yıldızından sürpriz..
    2. Hastanede nefes kesen tatbikat
    3. Ali Palabıyık, Karadağ-Çekya maçını..
    4. Gökçek'ten EYT'nin mimarı Okuyan'a zor..
    5. Düzce'de halk otobüsünde feci yangın!
    6. "İnanıyorum ki Süleyman Şah'ın aziz..
    7. (Özel) Balıkçılar umduklarını..
    8. Mardin’de 3 terörist silahları ile..
    9. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı..
    10. Sakarya’da sahilde iskelet bulundu
    11. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu..
    12. Otomobil ile hafriyat kamyonu..
    13. Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ..
    14. FETÖ'nün, TSK'deki "kripto..
    15. Yenikapı tiyatrosu sona erdi.....
    16. HDP İl binası önünde eylem yapan aile..
    17. 12 yaşındaki öğrenciler uyurgezerler..
    18. Kağıtspor Erkek Voleybol Takımı’nda..
    19. Bağçeşme itfaiye binasının kaba..
    20. Aşure nasıl yapılır? | Aşure tarifi
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'