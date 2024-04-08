Yerli ve yabancı teveccühü artıyor

Türkiye, dev firmalar ve fonlar tarafından güvenli liman olarak görülüyor. Üretim ve ihracat odaklı büyüyen ülkeye para akışı hızlanıyor. Hem direkt yatırımlar ve hem de portföy girişleri günbegün artıyor. “Türkiye ekonomisi battı, bitti” diyen felâket tellalları ise çuvallamaya devam ediyor. Nitekim kriz senaristlerinin “Yerel seçimlerin ardından dolar 50 lirayı geçecek” iddiası boş çıktı. Lira gücünü korudu. Dolarda volatilite görülmedi.

YATIRIMCI KAZANCINA KAZANÇ KATTI

Kurda denge korundu. Borsaya ise yönelim arttı. Borsa İstanbul 100 Endeksi’ne gelen yerli ve yabancı yatırımcı kazancına kazanç kattı. Endeks, sert yükselişlerle hatta rekorlarla anılmaya başladı. Hisse senedi de kârlı bir aracına dönüştü.



Analistler, borsanın yatırımcısını sevindirmeye devam ettiğine dikkat çektiler. Borsa İstanbul 100 Endeksi’nin daha büyük rekorlara aday olduğuna işaret ettiler.

DOLARDA STABİL EĞİLİM

Gidişatı yeniakit.com.tr okurları için yorumlayan ekonomist Haluk Bürümcekçi de borsanın da yatırımcıyı cezbettiğini vurguladı. Borsa İstanbul 100 Endeksi’ne giren yabancı adedinin arttığının altını çizdi. Dolarda stabil eğilim olduğunu dile getiren Bürümcekçi, şunları kaydetti:



“Seçimlerden evvel tedirginlik vardı. Şirket ve birey kanadında güçlü bir dolar talebi vardı. İbre yukarı yönlü idi. Merkez Bankası, doğal olarak 25 milyar doları aşan bir satış yapmak zorunda kaldı. Seçimlerin ardından da dolarda volatilite müşahede edilmedi. Dolar hesaplarında gevşeme oldu, kur da baskılandı.



Bankalara dolar satışı yapıldı. Bankalar da gerekeni yaptılar. Ellerinde bulunan dolarları Merkez Bankası’na ilettiler. Bu nedenle daha yatay, hafif artış eğilimiyle karşı karşıya kalındı. Yabancı kanadında da kur artışı öngörülmüyordu. Onun için istikrarlı bir görünüm vardı. Gidişatı takip edeceğiz. Borsa tarafında da yatırımcı ilgisinin devam ettiği muhakkak. Orada yerli gibi yabancı yatırımcının teveccühü belirgin. Tablo olumlu. Borsa tarafında ileride ne olacağını, durumun nereye evirileceğini izleyeceğiz.”



Bürümcekçi, ayrıca yabancı yatırımcı tarafından Türkiye’nin güvenli ülke olarak algılandığını söyledi. Bu algının ülkenin ekonomisi için yararlı olduğunu sözlerine ekledi.

REKORLAR GÖRÜLECEK

Ekonomist Muhammet Bayram da şöyle dedi:



“2022’de en çok kazandıran borsa Borsa İstanbul oldu. Dolar bazında yüzde 120 kazanç sağladı. Borsa tüm zamanların rekorunu kırarak 9 bin 750’yle rekor kırıldı.



Borsa yukarıya seyrediyor. Zira istikrar devam ediyor. Yerel seçimler ile genel seçimler aynı değil. Yerel seçimlerde alınan oylar genel seçimlere şamil değil. Yabancı yatırımcının güveni devam ediyor. Seçimler arefesinde ‘Dolar 40 lira olacak, borsa çökecek’ manipülasyonları yapılmıştı. O manipülasyonlar boşa çıktı. Dolar kuru 32 lirada. Burada trend iyi. Yabancı yatırımcının gelişiyle borsa da tarihi rekorları görecek. Bankacılık, haberleşme, ulaşım, teknoloji sektörlerinde ciddi yükselişler bekliyoruz. Mayısta ciddi yükselişler tahmin ediyoruz. Moody’s’in not artırım kararı geldiği takdirde görünüm daha iyi olacak. Zira Türkiye’nin ekonomi programı tescillenecek. Her şey yolunda. Borsanın sene sonunda 15 bin seviyesinde olacağını öngörüyoruz. Bu da iki kat artış demek. Kaygıya gerek olmadığı açık.”