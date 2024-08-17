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Teknoloji Yerli ve milli WhatsApp geliyor
Teknoloji

Yerli ve milli WhatsApp geliyor

Yeniakit Publisher
2024-08-17 01:35:00 -
Yerli ve milli WhatsApp geliyor

WhatsApp gibi yurt dışı merkezli uygulamalara alternatif olarak yerli mesajlaşma uygulamalarını geliştirmek için düğmeye basıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de yerli mesajlaşma uygulamaları konusunda önemli bir adım atıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin dijital bağımsızlığına katkı sağlamak ve veri güvenliğini artırmak amacıyla yerli bir mesajlaşma uygulaması üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Peki yeni uygulama neler sunacak? Neden böyle bir karar alındı? Detaylar haberimizde…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli mesajlaşma uygulamaları üzerinde çalışma yapıldığını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun bahsettiği proje, Türkiye’nin teknoloji alanında attığı adımlardan biri olarak hayatımızda önemli bir yer edinebilir. Özellikle, WhatsApp gibi popüler mesajlaşma uygulamalarının yurt dışı merkezli olması ve bu uygulamalarda yaşanan veri güvenliği endişeleri, yerli bir alternatif geliştirilmesini önemli kılıyor.

Yerli mesajlaşma uygulamaları girişimine Çin’den örnek verebiliriz. Çin’de yerli uygulamalarının başarısı, Türkiye’nin bu alandaki girişimlerine ilham kaynağı olabilir. Çin’in en popüler mesajlaşma ve sosyal medya platformu olan WeChat, bu konuda öne çıkan bir örnek. WeChat, bugün sadece Çin’de değil, dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Ayrıca sadece mesajlaşma değil, ödeme sistemleri, sosyal medya, oyunlar ve daha pek çok hizmeti tek bir çatı altında topluyor.

Çin hükümeti, WeChat gibi yerli uygulamaları destekleyerek, veri güvenliği ve dijital egemenlik konularında önemli adımlar attı. Ayrıca, kullanıcıların kişisel verilerini yabancı sunucular yerine yerel sunucularda saklıyorlar. Türkiye’nin geliştireceği yerli mesajlaşma uygulaması da benzer bir misyon üstlenebilir.
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Türkiye’nin de kendi WeChat’ini geliştirmesi, veri güvenliği konusunda önemli bir katkı sağlayabilir. Edinilen bilgilere göre, yerli mesajlaşma uygulamaları, Türk mühendisler tarafından geliştirilecek ve kullanıcıların güvenlik endişelerini en aza indirecek.

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