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Yerli ve milli ürünleri teşvik etmeyi sürdüreceğiz

Savunma sanayiinde yerlileşme hamlesi devam edecek. Bu konuda kararlı olduklarını belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Veri merkezleri dahil bilişim altyapılarımızda yerli ve milli ürünlerin kullanılması için teşvik edici tedbirlerin alınmasına yönelik girişimlerimiz sürecek” dedi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:17
Yerli ve milli ürünleri teşvik etmeyi sürdüreceğiz

 Akit  Ekonomi 

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ULAK Haberleşme AŞ tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin 5G ve Ötesi İçin İletişim Gücü’ konulu basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İş birliğine hazırız

ULAK’ın kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi hususunda iş birliğine hazır olduklarını aktaran Demir, “Biz dünyanın en iyisi olmak için çalışmak gerektiğine inanıyoruz. Tabii kamu bilgi işlem projelerinde yıllık yaklaşık 1 milyar dolar harcandığı gibi bir gerçek var. Bu anlayışla veri merkezleri dahil bilişim altyapılarımızda yerli ve milli ürünlerin kullanılması için teşvik edici tedbirlerin alınmasına yönelik girişimlerimiz devam edecek. Bu konu ticari olmaktan öte ülkenin önemli bir güvenlik sorunudur” ifadelerini kullandı.

Çınar’da sona gelindi

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı da ASELSAN’la yaptıkları ‘İlk 5G Veri Aktarım Demosu’ ve geliştirilen diğer projelerle ilgili bilgi verdi. ULAK’ın 4.5G için hazır durumda bulunduğunu belirterek, milli ve yerli şebeke yönetim alt yapısı olan ‘Milat Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi’nin artık kullanımda olduğunu vurgulayan Balcı, 5G ve ötesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına değindi.

Balcı, ÇINAR Projesi’ni 2021 Mart ayına kadar operatörlere hizmet verilebilecek şekilde kullanıma sunmayı planladıklarını kaydetti.

Toplantının ardından ULAK Haberleşme AŞ ile Türksat AŞ arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

S-400 konusunda kararlıyız

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği takvim çerçevesinde teslimat olacak” diye konuştu.

Teslimatın bir günde yapılmasının mümkün olmadığının altını çizen Demir, “Malum sistem oldukça komplike ve kalabalık. Süreç hemen bitecek bir süreç değil. Başladığında her şey netleşecek. Günlerce sürecek bir teslimat olacak. Lojistik, eğitim, aranjmanlar, ulaşım kaynaklarının bulunması gibi konular üzerinde aktif olarak devam eden bir süreç var” şeklinde konuştu.

Milli SİHA Bayraktar tıkır tıkır işliyor

Yerli SİHA Bayraktar TB2, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak, gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu. Baykar tarafından geliştirilen SİHA, 2014’te Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi. Şu anda 86 Bayraktar TB2, güvenlik güçleri tarafından terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2’nin 100 bin uçuş saatini tamamlayarak bir rekora imza attığına dikkat çekerek, “Bu başarı canla başla çalışan ekip arkadaşlarımıza, güvenlik güçleri personelimize, Savunma Sanayii Başkanlığı mensuplarına, bu vizyonun iradesi olan milli ve yerli siyasete, en başta da aziz milletimize aittir” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:17
  1. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  2. ULAK Haberleşme AŞ
  3. Türkiye’nin 5G ve Ötesi İçin İletişim Gücü
  4. ULAK
  5. ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı
  6. ASELSAN
  7. İlk 5G Veri Aktarım Demosu
  8. 5G
  9. Ar-Ge
  10. Milat Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi
  11. ÇINAR Projesi
  12. Türksat AŞ
  13. S-400 hava savunma sistemi
  14. Rusya
  15. Yerli SİHA Bayraktar TB2
  16. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  17. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar
  18. Bayraktar TB2
  19. Savunma Sanayii Başkanlığı

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