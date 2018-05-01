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Yerli ve milli! Sürü halinde saldırsalar bile imha edecek

Türk savunma şirketleri Meteksan Savunma ve SAVER tarafından geliştirilen Lazer Anti-Dron Sistemi (LaADRONS), ilk kez Eurasia AirShow'da ziyaretçilerin karşısına çıktı.

01 Mayıs 2018 Salı 13:26
Yerli ve milli! Sürü halinde saldırsalar bile imha edecek

Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden Meteksan Savunma ve SAVER tarafından geliştirilen Lazer Anti-Dron Sistemi (LaADRONS), Eurasia AirShow'da ilk kez sahneye çıktı.

Sistem; Retinar OPUS Radarı, Lazer Kaynağı ve Yönlendirme Birimi (LaYÖS), Kestirme ve Karıştırma Birimi (KEKAB) ve Sistem Komuta Merkezinden (SKM) oluşuyor.

Geliştirilen yerli ve milli sistem ile hedefler, KEKAB ile 5000 metre, Retinar ile en az 2000 metreden LaYÖS ile de en az 1000 metreden tespit,teşhis ve takip edilebiliyor.

LaADRONS sayesinde 50-500 metre mesafedeki dronlar imha edilebilirken sistem, Sürü (Sworm) dron saldırılarına karşı savunmayla da ön plana çıkıyor.

Hatırlanacağı üzere yakın tarihte Rusya'nın Hmeymim üssüne birden fazla drone ile saldırı düzenlenmiş, çok sayıda jet hasar almıştı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 13:26
  1. Meteksan Savunma
  2. SAVER
  3. Lazer Anti-Dron

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