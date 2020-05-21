Yerli ve milli siber güvenlikte korumalı adım

Şirketlere yerli ve milli siber güvenlik hizmeti sunan Turkcell, bireyleri de başta dolandırıcılık olmak üzere internetin kötü sürprizlerinden koruyor.

Tehditlere karşı hazırlıklıyız

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bu kaos ortamından beslenen siber suçluların da iş başında olduğunu görüyoruz” dedi. Özata, şunları söyledi: “Şirketlerin evden çalışma düzenine geçmesi, verilerini uzaktan erişim sağlayarak yönetmesi akıllara güvenlik konusunu getiriyor. Turkcell olarak binden fazla kurumsal müşterimize yerli ve milli siber güvenlik hizmeti sunarak onların bu olağanüstü dönemde de yanında oluyoruz. Müşterilerimizin altyapılarını 7/24 izleyerek olası tehditlere karşı öncesinde önlemler alıyoruz. Dileyen müşterilerimize özel danışmanlık hizmeti de vererek sistemlerinin güvenliğini test ediyoruz. Bu alanda ne tür ihtiyaçları olduğunu analiz ederek kendilerine özel çözümler sunuyoruz.

Online eğitim

Yeni dönemde şirketlere mutlaka güvenli erişim yöntemlerini tercih ederek siber olaylara müdahale planlarını hazırlamalarını ve tatbikatlar yapmalarını öneriyoruz. Şirket çalışanlarının siber güvenlik farkındalığının artırılması için online eğitimlerin düzenlenmesini de önemli buluyoruz.”