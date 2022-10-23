Yerli ve milli patates tohumu “Yakut” tescil için gün sayıyor

Kentte sertifikalı yerli tohumluk üreten firmanın ileri ıslah operasyon yürütücüsü ziraat mühendisi Hasan Arı, Sivas yöresinde 60 dekar alanda 30 binden fazla çeşitle ıslah çalışması yaptıklarını söyledi. Topraklarının bakir ve temiz olmasından dolayı tohum elde etmek için bu kenti seçtiklerini belirten Arı, “Türkiye koşullarına adapte olmuş, iklim şartlarına entegre sağlamış, dayanıklı, verimi yüksek çeşitlerin üretimini burada gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Arazimizde 30 binden fazla çeşidimiz bulunmakta”

Tohumların her birinin farklı yapısı ve özelliği olduğunu vurgulayan Arı şunları kaydetti: “Sanayilik, yemeklik, erkenci ve geççi çeşitler var. Bunların yanında kabuk yapısı ve kullanım alanları daha farklı olan çeşitlerimiz mevcut. Arazimizde 30 binden fazla çeşidimiz bulunmakta ve bunların içerisinde verimi yüksek, dayanıklı, kullanım alanı geniş çeşitlerin seçilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz.” Tescil için başvurusu yapılan “Yakut”un melezleme yöntemiyle elde edildiğini aktaran Arı, “Tamamen doğaldır. Farklı anne ve baba kullanılarak dış kabuğunun kırmızı, iç et renginin krem olmasından dolayı sanayilik olarak geliştirilen parmak cipslik bir çeşittir. Verim performansı ve depo dayanıklılığı yüksek olduğundan üreticilerimiz ve ham madde temini sağlayan firmalarımız için çok elverişli” diye konuştu. “Yakut” için tescil başvurusu yaptıklarını belirten Arı, “Önümüzdeki yıl tamamen tescil ve üretim izni teslim edildikten sonra tohum üretimi gerçekleştirilecek. 1-2 yıla kalmadan sofralarımıza gelmesini bekliyoruz” dedi.