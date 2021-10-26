  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'li generalden çarpıcı Türkiye mesajı

HDPKK'nın talimatına uydular! CHP'den skandal "tezkere" açıklaması

Meral Akşener oyunu ‘İYİ oynuyor! 'Haddini aşıyorsun' gitti 'Rabbi yessir' geldi

Uzman isim açıkladı... Terör örgütü PKK'da büyük korku!

Büyük resmi anlattı, sosyal medya yıkıldı! ‘Köleliği kabul edenlerin parası düşmez’

Bakan Soylu 'İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek anısını anlattı

Barı şehitlere saygınız olsaydı Edirnekapı Şehitliği’nde büyük ahlaksızlık

Bak sen şu antikapitalist Müslümanlara! ABD şeytanlık yaparken Türkiye'yi taşlıyorlar

Araç arızaları bitmedi, panel arızaları başladı! İmamoğlu vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor

10 büyükelçi bile durdu ama bizimkiler hala kıvırtıyor
Teknoloji Yerli ve milli olarak üretildi! UÇBEY ilk operasyonunda büyük başarı sağladı
Teknoloji

Yerli ve milli olarak üretildi! UÇBEY ilk operasyonunda büyük başarı sağladı

Mardin'in Artuklu kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ilk kez kullanılan yerli ve milli VTOL İHA olan UÇBEY büyük başarı gösterdi. UÇBEY'in kara unsurlarına anlık havadan görüntü aktarımı yapması sonucu biri gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 18:30:00 -
Yerli ve milli olarak üretildi! UÇBEY ilk operasyonunda büyük başarı sağladı

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünce üretilen yerli ve milli VTOL İHA olan UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonda, aracın kara unsurlarına anlık havadan görüntü aktarması sonrası gri listedeki Ruken kod adlı Songül Özgün de etkisiz hale getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Polis Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlıkları ile Mardin İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince, Artuklu kırsalında 23 Ekim'de, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Alınan bilgiye göre, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de bulunan Ruken kod adlı Songül Özgün olduğu da belirlenen operasyon, bir ilke de sahne oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen "UÇBEY" isimli yerli ve milli VTOL İHA, bölgede ilk kez bu operasyon sırasında kullanıldı.

UÇBEY ilk operasyonunda başarı sağladı

Kara unsurlarına anlık havadan görüntü aktarımı yapan UÇBEY sayesinde, anlık görüntüleri alan özel harekat unsurları, çatışmaya girdikleri teröristleri etkisiz hale getirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ve ilk defa sahada kullanılan UÇBEY'in, bulunduğu alandan dikey kalkış yaptığı, yatay uçuş yapma özelliği sayesinde her türlü arazide rahat hareket etme avantajı sağladığı öğrenildi.

Bombalı eylem hazırlığında olduğu öğrenildi

Bu arada, gri listede aranan Özgün'ün, terör örgütünün sözde özel kuvvetler yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, metropollerde silahlı ve bombalı eylem arayışında olduğu belirtildi.

Mardin Ömerli İlçesi Beşikkaya Jandarma Karakol Komutanlığına 20 Ekim 2016'da yapılan ve bir geçici köy korucusunun şehit olduğu saldırıya katıldığı da belirlenen örgüt mensubunun, sabotaj eylemleri için görevlendirildiği, yurt içinde yapılan ve yapılacak eylemlerin planlanmasında yardımcı olduğu da tespit edildi.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Etkisiz hale getirilen teröristlerle, bir AK-47 Piyade Tüfeği, üç AK-47 Piyade tüfeği şarjörü, bu silaha ait 112 mermi, bir tablet, bir tuşlu cep telefonu, bir fotoğraf makinesi, 100 adet 9 mm tabanca mermisi, çok sayıda elektrikli ve elektronik malzeme, tıbbi malzeme, yabancı dilde yazıların yer aldığı not kağıdı ve temizlik malzemeleri ele geçirildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hünnap bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor
Kadın - Aile

Hünnap bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor

Antikanser özelliği taşıyan Hünnap bitkisi birçok hastalığın tedavisinde de kullanılıyor.
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı'na yetki
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı'na yetki

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Paketi düzenlemesine göre; Cumhurbaşkanı'na tütün mamulleri ve otomotivde ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi ve..
Çok kötü tablo hem de çok Türkiye maalesef 3. sıraya yükseldi
Gündem

Çok kötü tablo hem de çok Türkiye maalesef 3. sıraya yükseldi

Akıllı telefonlarda geçirilen vakitler arttıkça, sosyal medya mecralarının yanı sıra sosyalleşmeyi adeta bitiren mobil oyunlara ayrılan zama..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay