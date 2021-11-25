"Yerli ve milli olalım" diyen Tanju Çolak fena faka bastı

A Spor yorumcularından eski futbolcu Tanju Çolak'ın, "Bu kadar yabancıyı sevmiyorum. Bu kadar yabancının Türkiye'ye gelmesine gerek yok. Biz bize yeteriz. Hem milli, hem yerli olalım" sözleri tartışma çıkardı.

Sunucunun "Bu arada dede oluyorsun" sözü üzerine Çolak "Evet Amerika'ya gidiyoruz yarın, dede olacağız inşallah" diye yanıt verdi.

Bu sözler sosyal medyada gündem oldu.

A Spor yorumcusu Çolak'a aynı yayın grubu Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'den itiraz geldi.

Tezel, bugünkü yazısında Çolak ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yabancı kuralını eleştiren eski milli golcü Tanju Çolak, A Spor'da "Bu kadar yabancıyı sevmiyorum. Bu kadar yabancının Türkiye'ye gelmesine gerek yok. Biz bize yeteriz. Hem milli hem yerli olalım" dedi.

Sunucunun "Bu arada dede oluyorsun" sözü üzerine de Çolak "Evet Amerika'ya gidiyoruz yarın, dede olacağız inşallah" diye yanıt verdi.

İlahi Tanju, Allah da seni güldürsün. Yerli ve milli olalım dedikten 10 saniye sonra torununun Amerika'da doğacağını söyler mi insan!

Yerli ve milli olalım ama torun Amerikan vatandaşı olsun!

Tanju aslında Türkiye'nin özeti."

Tanju Çolak'ın oğlu Anıl Çolak, Amerikalı avukat Emily Wolfford ile evli.