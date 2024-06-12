Yerli ve millî müfredata hazımsızlık sürüyor

Sebahattin Ayan İstanbul

Başını CHP’nin güdümündeki sarı sendikaların ve Müfredatı Geri Çekin Platformu, Eşitlik İçin Kadın Platformu, Mersin Tabipler Birliği ve Eğitim Sen’in başını çektiği oluşumlar, başta Ankara ve İstanbul ve Mersin olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında bir günlük eğitim boykotu ve yürüyüşler yaptı. Yerli ve milli müfredata karşı aldıkları tavır dolayısıyla yaşananlar malum zihniyetin çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye’nin dört bir yanında yeni müfredatı hedef alarak yürüyüş gerçekleştiren ve öğrencilerini okula göndermeyerek tepki gösteren sözde eğitim sendikaları il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yürüdüler. İstanbul’dan Ankara’ya, Muğla’dan İskenderun’a alanlarda toplanan laikçi yobazlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı müfredatın kaldırılmasını istedi. Eğitim-Sen İskenderun Başkanı Mustafa Ünsal, müfredatı hedef aldıkları eylemde, “Siyasi iktidarın oluşturmaya çalıştığı dini esaslara dayalı toplum modelini hedef alan, laik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz. Mücadelemiz sürecek Okulda cemaat istemiyoruz” açıklamasını yaptı.

Muğla Müfredata Hayır Platformu, MEB’in müfredat değişikliğine karşı Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Platform adına açıklamayı okuyan Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı Nilüfer Enginsu, “2024/2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlanacak olan müfredat hazırlıkları eğitim alanında örgütlü sendikalar ve kamuoyundan uzak şekilde yapılmıştır. Müfredatta laik ve bilimsel eğitim geri plana itilirken, bütün ders kitaplarında ‘milli ve manevi değerler’ merkeze alınmıştır. Müfredat taslağı başlığının ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ olarak belirlenmiş olması da tesadüf değildir” sözleriyle milli ve manevi değerlere daha çok yer ayrılmasına karşı duydukları hazımsızlığı gösterdi.