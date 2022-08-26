YENİ AKİT ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) sertifikalı tohum çeşidine bir yenisini daha eklediğini söyledi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “TİGEM’in ürettiği 64 sertifikalı tohum çeşidine bir yenisi eklendi. Yerli ve millî kenevir çeşidi “Vezir-55” hayırlı olsun. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün ıslah ettiği ve TİGEM’in ürettiği “Vezir-55” kenevir tohumu, endüstriyel kenevir sanayisine güç katacak” ifadelerini kullandı.