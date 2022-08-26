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Ekonomi Yerli ve millî kenevir çeşidi ‘Vezir-55’ hayırlı olsun!
Ekonomi

Yerli ve millî kenevir çeşidi ‘Vezir-55’ hayırlı olsun!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) sertifikalı tohum çeşidine bir yenisini daha eklediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 16:22:00 -
Yerli ve millî kenevir çeşidi ‘Vezir-55’ hayırlı olsun!

YENİ AKİT  ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) sertifikalı tohum çeşidine bir yenisini daha eklediğini söyledi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “TİGEM’in ürettiği 64 sertifikalı tohum çeşidine bir yenisi eklendi. Yerli ve millî kenevir çeşidi “Vezir-55” hayırlı olsun. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün ıslah ettiği ve TİGEM’in ürettiği “Vezir-55” kenevir tohumu, endüstriyel kenevir sanayisine güç katacak” ifadelerini kullandı.

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