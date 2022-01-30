Yerli ve milli kamuoyumuz Musk'a niye kafayı taktı?

Melih Altınok, ABD'li mucit Elon Musk'ın arada "çip" falan dediği için yerli ve milli kamuoyumuzu kıllandırdığını, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la diyaloğu bulunan ve Türkiye ile ortak projelere imza atan Musk'a kendisinin güveninin tam olduğunu belirtti. İşte Sabah gazetesindeki o yazının ilgili bölümü:

"ABD'li Mucit Elon Musk'ın arada "çip" falan dediği için yerli ve milli kamuoyumuzu kıllandırdığını görüyorum...

Ne var ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la diyaloğu olan ve Türkiye ile ortak projeleri olan Musk'a benim güvenim tam.

Mucidi, ABD müesses nizamıyla iş tutan "altın nesille", Bill Gates'le ya da milyarderler kulübünden arkadaşı Jeff Bezos'la bir tutmak haksızlık olur.

Erdoğan'ın "Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için" özellikle tebrik ettiği Musk'a ABD Başkanı Biden'ın ambargo uygulaması da kanaatimi güçlendiriyor.

Biden son olarak, General Motors'un CEO'su Mary Barra ile şirketin Michigan'da elektrikli araçlar ve pil hücreleri üretmeye yönelik 7 milyar dolarlık yatırımıyla ilgili konuşmasında Musk'ı gömdü.

General Motors ve Ford gibi şirketlerin adını andığı halde, Musk'ın TESLA'sının T'sinden bile bahsetmedi.

Mucit de sosyal medyadan bizde kimsenin dönüp bakmayacağı bir küfür salladı. Twitter hesabından Biden'a, "İnsan kılığına girmiş ıslak çorap kuklası" dedi.

Hepsini geçtim...

Şimdilerde, pandemide ülkeyi yasağa boğan Trudeau'nun uykularını kaçıran Kanadalı TIR şoförlerine verdiği destekle göz dolduran Musk'ın, Twitter'ına sabitlediği şu mesaj bile benim için yeterli bir referans:

"İnsanları yeterince korkutursanız, özgürlüğün kaldırılmasını talep edeceklerdir. Bu tiranlığa giden yoldur."