Yerli ve milli izleme yazılımı ilk kez ChatGPT ile birleştirildi!

Türkiye’de şirketlerin teknolojiye açılan penceresi olan ITServ, ilk yerli ve milli izleme yazılımı sertifikasına sahip ürünü ITOC (IT Operation Center) ile yapay zeka ChatGPT’yi birleştirdi. İlk kez Türkiye’de kullanılmaya başlanacak hizmet ile kurumlar teknolojileriyle ilgili sorunlarına ChatGPT yapay zeka entegrasyonu sayesinde kritik problemlerin çözüm sürelerini kısaltabilecek ve verimliliği artırabilecekler. ITGroup bünyesindeki ITServ, ilk yerli ve milli sertifikalı yazılım ürünü olan ITOC’u geçtiğimiz yıl kullanıma sunmuştu. ITOC, kurumlara 7/24 her an ve her yerden akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden teknolojik altyapılarını izleme imkânı veriyordu. ITOC ayrıca, 7/24 müdahale ekibi sayesinde sorunları sadece tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda kısa bir sürede müdahale ederek çözüme kavuşturuyordu. ITServ, şimdi de ITOC’u yapay zekâ algoritması ChatGPT ile birleştirerek altyapı izleme yazılımları arasında dünyada bir ilk olacak hizmeti başlatacağını duyurdu. ChatGPT, ITServ mühendisleri tarafında modellenerek ITOC ile entegre edildi. Yapılan geliştirmeyle artık ITOC kullanan tüm şirketler BT sistemlerinde yaşayacakları olası bir anomali durumunda, yapay zeka ve makine öğrenimi destekli yeni modül sayesinde daha güvende olacaklar.

Eğitim için kullanılıyordu

Yapay zekayı ilk kez monitoring yani izleme yazılımıyla birleştirdiklerini belirten ITGroup CEO’su Mehmet Ertan Erdoğan, süreci ve hedeflerini şöyle anlattı: “Bir süredir makine öğrenmesi ile ürünlerimizi geliştiriyorduk. ChatGPT destekli yeni modülümüzü ekiplerimizin karmaşık ve zor problemlerde daha hızlı aksiyon alabilmeleri için geliştirdik. Mühendislerimizin gerçekleştirdiği çalışmayla artık iş ortaklarımızın da yapay zekadan faydalanmasını sağlayacak hizmeti devreye alıyoruz. Gelecekte de yapay zeka ve makine öğrenmesini kullanarak ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

Aylık abonelikle sunuyor

ITServ, ITOC ile sahip olma modeli dışında bir lisans satın almaya gerek kalmadan aylık abonelik ödeme yöntemleriyle de 7/24 izleme ve müdahale hizmetlerini kullanma imkanı sunuyor. ITOC özellikle operasyon merkezinde, kurumları 7/24 takip eden ekibiyle fark yaratıyor.

ITOC nasıl çalışıyor?

ITOC uygulaması kurumların sistemine entegre edildiği andan itibaren şirket altyapısında bulunan network, enerji, server, depolama, iklimlendirme ve benzeri ekipmanları hemen keşfediyor. Bu keşfin ardından cihaz ve yazılımlarda olası yaşanan problemleri gerçek zamanlı olarak tespit ederek ilgili yöneticilere bildiriyor. Çıkan olası problemlerde tüm çalışanlara bildirim gitmesi yerine sadece, ilgili departman görevlilerine gerekli alarm ve bildirim mesajları gönderiliyor. Kurumlar için ITOC’un operasyon ekibi tarafından 7/24 sorunlara müdahale hizmeti de veriliyor. Tüm bu iş süreçlerini Android & iOS uyumlu mobil cihazlar üzerinden yönetme imkanı tanıyan ITOC uygulaması sistem ve network altyapılarını 7/24 istenilen zaman ve istenilen yerden izleme esnekliği sağlıyor.

