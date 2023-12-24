Yerli ve milli elektrikli motorda, Türk imza attı: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için planı! Flaş talep!

Yerli Elektrikli Motorda Türk imzası. Joyce Teknoloji, EVRY Elektrikli Araçlar işbirliğiyle Türkiye'nin kalkınma hamlesine yerli motorla güçlü bir katkı sağlayacak.

Joyce Teknoloji, EVRY Elektrikli Araçlar işbirliğiyle Türkiye'nin kalkınma hamlesine yerli motorla güçlü bir katkı sağlayacak.

Yeni nesil elektrik motor ile dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini vurgulayan Joyce Teknoloji CEO'su Eren Efe Erkan, Joyce desteği ile EVRY Elektrikli Araçlar'ın geliştirdiği sıvı soğutmalı BLDC motorun bu alanda öncü rol oynayacağını söyledi.

TOGG İÇİN ÜRETİM YAPMAYA HAZIRIZ

Benzer teknolojiyle TOGG ile yerli motor geliştirmenin en önemli hedeflerinden biri olduğunu dile getiren Eren Efe Erkan, "Milli gururumuz TOGG'tan sonra ülkemizde tanıtımları başlayan L7 sınıfı için tasarlanan ve ülkemizin dışa olan bağımlılığını sonlandıran yeni nesil sıvı soğutmalı elektrik motorlarıyla Türkiye, elektrikli araç pazarında diğer ülkelerin önüne geçebilecek. L7 sınıf araçların prototip motorlarını teslim etmeye başladık. Sıradaki hedefimiz ise TOGG için motor üretmek" diye konuştu.

Elektrikli motorların şehir içi ulaşımına önemli bir alternatif sunduğunu belirten Joyce Teknoloji CEO'su Eren Efe Erkan, gördükleri yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, joyceteknoloji.com adresinde bütün bu yenilikleri sektörle paylaştıklarını sözlerine ekledi.

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