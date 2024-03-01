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Ekonomi Yerli ve milli demiryolu projeleri ile ilgili ortak mesaj! Türk şirket Raylı sistemde hedef büyüttü
Ekonomi

Yerli ve milli demiryolu projeleri ile ilgili ortak mesaj! Türk şirket Raylı sistemde hedef büyüttü

Yeniakit Publisher
2024-03-01 23:56:00 -
Yerli ve milli demiryolu projeleri ile ilgili ortak mesaj! Türk şirket Raylı sistemde hedef büyüttü

Türkiye’nin yerli ve milli demiryolu projelerinde stratejik bir ortak olan şirket gelecek hedeflerini daha da büyüttü.

Yeşilova raylı sistem çözümleri, gelecek stratejilerini düzenlenen toplantıda çalışanlarıyla paylaştı.

Şirket, Türkiye’nin yerli ve milli demiryolu projelerinde stratejik bir ortak olarak gelecek hedeflerini daha da büyüttü. 24 Şubat tarihinde Podyum Davet’te düzenlenen Canray Ulaşım Strateji Yayılımı ve Vizyon toplantısında, şirketin önümüzdeki 3 yıllık döneme ilişkin hedef ve büyüme stratejileri ele alınırken; sektör analizleri, yatırım imkanları ve gündemdeki projeler paylaşıldı. Şirketin Genel Müdürü Ramazan Uçar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kurulduğumuz günden bu yana faaliyetlerimize ihracat ağırlıklı bir şirket olarak devam ettik. Fakat bu dönemde yönümüzü daha çok ülkemizin yerli ve milli projelerine çevirmiş durumdayız. Türkiye’nin jeopolitik konumu ve gelişen ekonomisinin getirdiği fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Bu noktada, geçtiğimiz yıl milli banliyö trenlerinin seri üretim sorumluluğunu üstlendik. Başta hızlı tren projeleri olmak üzere hem yurtiçi hem de yurtdışında dahil olduğumuz projelerle 2026 sonunda mevcut kapasitemizi ve ciromuzu birkaç kat artıracak büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz.”

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