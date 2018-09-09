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Yerli ürünleri ayırt etmek için 'yerli logo' önerisi!

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, satışa sunulan yerli ve yabancı ürünlerin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak bir sistemin gerektiğini vurgulayarak, konu ile ilgili çözüm önerileri sundu.

09 Eylül 2018 Pazar 11:24
Yerli ürünleri ayırt etmek için 'yerli logo' önerisi!

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, tüketicilerin raflardaki yerli ve yabancı ürünleri ayırabilmeleri için etiketlerde ayırt edici renk ya da logoların yer alması önerisinde bulundu. 

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketici kanunlarında etiketlerle ilgili düzenlemelerin yapıldığını belirterek, bulunması gerekli bilgilere etiketlerde yer verildiğini söyledi.  

Etiketlerin daha da farkındalık yaratacak şekilde tüketicinin dikkatine sunulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesin, bilinçli tüketicinin yerli ürünlere sahip çıkması gerekir. Bu anlamda tüketiciyi bir araştırmaya, okumaya zorlamadan doğrudan baktığında yerli ürünü hemen fark ettirecek etiket düzenlemesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu. 

Yılmaz, yerli üretime daha çok ağırlık verilmesi ve sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: 

"Yerli malı, memleket malıdır ama burada da bizim istediğimiz şey; kaliteli ve uygun fiyatlı standartlara uygun ürünlerdir. Bu ürünler üretildiği takdirde bizim de kendi ürünlerimize sahip çıkmamız gerekir. Bazen dış ülkelerle de çok farklı düzeyde ilişkilerimiz oluyor. Zaman zaman boykot çağrılarında bulunuluyor. Bilinçli bir tüketici olarak, bu tür durumlarda tüketici de tavrını gösterecek. O mallara karşı çok araştırmadan, soruşturmadan baktığında, yerli ve dışarıdan ithal mallar konusunda etiketlerde ayırt edici renklerin, logoların bulunmasında son derece yarar var."

"ÜRÜNLERDEKİ GDO VE ALKOR ORANLARI DA ETİKETLERDE BELİRTİLMELİDİR"

Tüketicilere seçme hakkı konusunda kolaylık sağlanması gerektiğini ifade eden Yılmaz, bu tercih hakkının ürün içerikleri için de geçerli olduğunu belirtti. 

Yılmaz, insan sağılığı için zararlı bazı içeriklere işaret ederek, "Bunda da ister yerli isterse yabancı ürün olsun, tüketici bir ürünü alırken ürün 'GDO içeriyor mu?' bilmek ister. Nişasta bazlı şeker içerip içermediği ya da alkol düzeyine ilişkin bilgilerin etikette bulunması gerekir ki tüketici buna bakarak tercih hakkını kullansın. Ürünlerdeki GDO ve alkol oranları, standartların altında olsa bile tüketicilerin bilmesi açısından etiketlerde belirtilmelidir." değerlendirmesinde bulundu. 

- "Ülkemizde de böyle bir uygulamaya gidilmelidir"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da etiket bilgilerinin tüketici açısından önemine dikkati çekti. 

Ağaoğlu, tüketicilerin satın aldığı ürünün üretildiği yeri bilme hakkının bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: 

"Tüketiciler, satın aldığı ürünün üretim yerini daha belirgin olarak görebilmelidir. Bizim ülkemizde de etiketlerde mutlaka böyle bir uygulamaya gidilmelidir. Önemli olan bir hususa da işaret etmek istiyorum ki yabancı sermayeye ait, hatta yabancı isimle satılan ürünler şayet yurt içinde üretilmişse o ürünlerde kendi insanımızın alın teri olduğunu gözeterek satın alma tercihimizi belirlemeliyiz. Montaj sanayi bile olsa (endüstriyel ürünler) ülkemizde üretilmişse, alın teri bizdendir."

Fiyat konusunda tüketicilerin zor durumda bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, şunları aktardı:

"Piyasalarda depodaki, raftaki mallara zam uygulandığını görüyoruz. Bunlar, gerekçe olarak da aynı malın eski fiyattan alınamayacağı ileri sürmektedirler. Bu durumda şirket işletme sermayesini tüketiciden sağlamış olur. Oysa yaptığı ticarette gerekli olan sermaye ihtiyacı artmıştır. Eski (stok) ürünleri eski fiyattan, yeni alacağı ürünleri yeni fiyattan satışa sunmalı, sermayesi yetersiz kalıyorsa sermaye arttırmalı veya kredi kullanmalıdır."

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 11:24
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  • ARİF FATİH BAYCANARİF FATİH BAYCAN1 dk önce
    ALLAH RAZI OLSUN BUNU DÜŞÜNENDEN BİR AN ÖNCE UYGULAMAYA GEÇİLMELİ LOGOMUZDA BELİRGİN KIRMIZI FON ÜZERİNEAYYILDIZ OLMALI BENCE SAYGILARIMLA.
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