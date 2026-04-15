  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katliamı böyle yaptı! İşte Türkiye’yi sarsan saldırının ayrıntıları Meclis kürsüsünde şok görüntüler! Polonyalı vekilden dünyayı ayağa kaldıran İsrail çıkışı Yunanlı milletvekilinden Miçotakis’e tarihi ayar 'Katillerle savunma ittifakı olmaz.' RTÜK, Kahramanmaraş saldırısı için yayıncıları uyardı! Travmatik içerik paylaşan bedelini öder Maraş'ta yürekleri ağza getiren saldırı! Bakan Memişoğlu son durumu paylaştı Kahramanmaraş’ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti Çok sayıda vatandaş mağdur edildi! İZBETON dolandırıcılığında yeni karar Trump’ın şovu elinde patladı ABD’nin ablukası delik deşik Son dakika! Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var Akıllara hemen Kurtlar Vadisi geldi! AK Parti Grup Toplantısı’nda sürpriz isim
Yerli üretimde gövde gösterisi! Haluk Görgün MKE tesislerini kuşattı! Savunma sanayiinde tam bağımsızlık için stratejik hamle!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) devasa yatırım ve üretim altyapısını mercek altına aldı. AR-GE çalışmalarından üretim bantlarına kadar her noktayı tek tek inceleyen Görgün, Türkiye’nin savunma gücünü perçinleyecek kritik mesajlar verdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, üretim altyapısından AR-GE çalışmalarına kadar farklı alanlarda devam eden faaliyetler değerlendirildi. Açıklamada, sahada yürütülen çalışmaların, Türkiye’nin savunma sanayisindeki üretim gücünü, tedarik kabiliyetini ve stratejik dayanıklılığını daha da ileri taşıdığı vurgulandı.

 

Haluk Görgün, ziyarete ilişkin açıklamasında, MKE’nin sahip olduğu köklü üretim tecrübesiyle savunma sanayisi ekosisteminde kritik bir rol üstlenmeye devam ettiğini belirterek, SSB ile MKE arasındaki işbirliğinin, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve yerli savunma sanayisinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

 

SSB yaklaşımının net olduğuna işaret eden Görgün, güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu sistemlerin en doğru zamanda, yüksek güvenilirlikle ve mümkün olan en yüksek yerlilik oranıyla karşılanmasının temel hedef olduğunu belirtti.

 

Görgün, MKE’nin yürüttüğü yatırımların da bu hedefin önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, sahada gözlemlenen gelişimin Türkiye’nin ihtiyaçlara hızlı cevap verebilen, kriz dönemlerinde üretim çevikliğini koruyabilen ve uluslararası alanda güvenilir çözüm ortağı olabilen bir kapasiteye doğru ilerlediğini gösterdiğini kaydetti.

 

Savunma sanayisindeki başarının, güçlü insan kaynağı, disiplinli çalışma anlayışı ve kurumsal kararlılığın ortak ürünü olduğunu belirten Görgün, "MKE yönetimini, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, işçilerimizi ve sahada emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum.” dedi.

Görgün, önümüzdeki dönemde de MKE ile yürütülen projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini, savunma sanayisinde üretim sürekliliği, teknolojik gelişim ve güçlü altyapı hedefleri doğrultusunda atılan adımların desteklenmeye devam edeceğini bildirdi.

 

Okur Postası

Gündem

Gündem

Gündem

Avrupa

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23