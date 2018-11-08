Yerli üretim ve verimlilik büyüme getiriyor

Ekonomi Servisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi iki kat daha büyütme, ara mamul ithalatını aşağı çekme, ihracatı arttırma hedefi ile yaptığı ‘yerli ve milli üretim’ çağrısı sanayide karşılık buluyor. Çağrının ardından gelen teşviklerden güç alan holdingler, üretime ve verimliliğe önemle eğilerek başarılarına yenilerini ekliyor. Sabancı Holding de artan gelirleri ve kârları ile takdir toplarken satış verileri de yatırımcıları iştahlandırıyor.

3,4 milyar TL net kâr

Her alanda büyümeye devam eden Sabancı Holding’in kombine satışları, 2018’in ilk 9 ayında 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 62 milyar TL’yi aştı. Ana ortaklık net kârı yüzde 45 artışla 3 milyar 401 milyon TL’yi, faaliyet kârı da yüzde 18 artışla 7 milyar 856 milyon TL’yi buldu. Holdingin toplam varlıkları 444 milyar 9 milyon TL’ye dayanırken, konsolide ana ortaklığa ait öz kaynaklar ise 28 milyar 781 milyon TL oldu.

‘Doğru yoldayız’

Sanayiye büyük önem verdiklerini belirten Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, “Topluluk olarak yeni teknolojilerle geleceği yakalayan üretim modellerine odaklanıyoruz. Mevcut işlerimizi bu anlayışla yönetiyor ve sorumluluklarımızın bilinciyle ekonomimize daha fazla katkı yapma hedefiyle çalışıyoruz. Başarılı bilançomuz da doğru yolda olduğumuzun en güçlü göstergesidir” dedi.

Katma değerli, verimli, yerli üretim ve kaliteli hizmet anlayışı ile büyümeye devam ettiklerini dile getiren Göçmen, “2018’in son döneminde de ülkemizin ekonomik gelişimine katkıda bulunma sorumluluğumuzla, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.