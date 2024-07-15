Yerli üretim NOx sensörü tanıtıldı

Fabrika açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Furkan Yılmaz, NOx sensörünün karbon ayak izini azaltmadaki önemli rolüne dikkat çekti. Yılmaz, bu sensörün azot oksit oranını düşürerek hava kalitesini iyileştirdiğini ve çevresel sürdürülebilirlik için büyük bir adım olduğunu belirtti.

Siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşen fabrika açılışında Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Furkan Yılmaz ve Şirketin Kurucu Başkanı Hacı Yılmaz, NOx sensörünün çevresel faydaları, inovatif özellikleri ve Türkiye’nin pazardaki yeri üzerine açıklamalarda bulundular. Çevre dostu üretim süreçlerine katkı sunmaktan dolayı mutluluklarını dile getiren Muhammed Furkan Yılmaz, “NOx sensörümüz, karbon ayak izini azaltma konusunda kritik bir teknoloji. Çevre dostu üretim süreçlerimizle bu hedefe katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Üretim sürecine de değinen Yılmaz, “Üretim sürecimizin her aşamasında çevre dostu teknolojiler ve sürdürülebilir yöntemler kullanıyoruz. Mühendislik ekibimizin titiz çalışmaları sayesinde yüksek verimlilikle çalışan ve minimum atık üreten bu sensörü geliştirdik” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN 2053 SIFIR KARBON HEDEFİNE KATKI SUNACAK”

Yılmaz aynı zamanda Türkiye’nin 2053 sıfır karbon emisyonu hedefi için de yerli imkanlarla üretilen NOx sensörünün büyük bir katkı sunacağını ifade etti.

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HEDEF ULUSLARARASI PAZAR

Muhammed Furkan Yılmaz, açıklamalarında NOx sensörünün sadece Türkiye’de değil, uluslararası pazarda da büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti ve “Hedefimiz, NOx sensörümüzü dünya pazarına sunmak ve özellikle Amerika pazarında güçlü bir yer edinmek. Bu, Türkiye’nin teknolojik ürünlerde global bir oyuncu olma yolundaki kararlılığını göstermektedir” dedi. Yılmaz, bu hedefe ulaşmak için stratejik ortaklıklar ve uluslararası iş birlikleri geliştirdiklerini, küresel pazarda rekabetçi bir konuma gelmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

“ÜLKEMİZİN TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIĞINA KATKI SAĞLIYOR”

MCT Technic’in Kurucu Başkanı Hacı Yılmaz ise, NOx sensörünün yenilikçi özelliklerini ve yerli üretim süreçlerini anlattı. Yılmaz, “Bu sensör, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da ihtiyaç duyduğu bir teknoloji. Yenilikçi yaklaşımımız ve mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz bu ürün, ülkemizin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlıyor” diye konuştu.

Hacı Yılmaz, NOx sensörünün işlevselliği hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“NOx sensörümüz, Euro 4-5-6 tüm motorlu taşıtlarda kullanılabilecek. Bu teknoloji hava kirliliğini azaltarak halk sağlığını korumak ve çevreyi daha yaşanabilir kılmak adına kritik bir rol oynuyor.”