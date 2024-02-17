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Teknoloji Yerli üretim Mipo telefonlar satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı
Teknoloji

Yerli üretim Mipo telefonlar satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Yeniakit Publisher
2024-02-17 13:42:00 -
Yerli üretim Mipo telefonlar satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Yerli akıllı telefon üreticisi Mipo, Türkiye pazarında yeni bir döneme giriyor. Orta ve üst segmentte ön plana çıkan modeller sunuyor.

Yerli akıllı telefon üreticisi Mipo, Türkiye pazarında yeni bir döneme giriyor. Uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla dikkat çeken şirket, Ar-Ge merkezi desteğiyle yerli üretim yaparak sektöre farklı bir soluk getiriyor. Mipo, orta ve üst segmentte ön plana çıkan modeller sunuyor. İşte detaylar…

Yerli üretim akıllı telefon modelleri ile Mipo, Türkiye pazarında satışa başlıyor!

Mipo, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezi ile yerli üretimi destekliyor. Dört farklı modeli piyasaya sürek şirket, yakında iki yeni ürün daha tanıtacak. Bu ürünler, teknoloji ekosistemindeki yerini güçlendirirken, aksesuarlarıyla da kullanıcılara geniş bir yelpaze sunuyor. Fiyat performans ürünleriyle ön plana çıkan Mipo, tasarımı ve teknolojiyi birleştirmeyi hedefliyor.

Mipo’nun açıklamalarına göre, şirketin Ar-Ge çalışmaları aynı zamanda Türkiye’nin teknoloji vizyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor. Yenilikçi projelerle yerlilik oranını artırmak ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap vermek üzere çalışmalar yürütülüyor. Teknoloji yatırımlarıyla üretim kapasitesini ve istihdamı artırmayı hedefleyen şirket, sektördeki yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mipo Yönetim Kurulu Başkanı Emir Aral, Türkiye’nin mobil teknolojiyi hızla benimsediğini ve Mipo’nun gelecekte bu alanda önemli bir rol oynayacağını belirtiyor. Yeni ürünler ve teknolojik atılımlarla Türkiye’nin en çok tercih edilen markalarından biri olmayı hedeflediklerini vurguluyor. Mipo da 2024’ü atılım yılı olarak görüyor ve Ar-Ge merkezinde geliştirilen yeni ürünleri piyasaya sürmeyi planlıyor.

Mipo’nun ürün gamı, M46 Pro gibi üst segment modellerden M33, M25 ve M17 gibi daha erişilebilir seçeneklere kadar uzanıyor. Ürünler, çeşitli renk seçenekleri ve teknik özelliklerle kullanıcılara sunuluyor. Şirket, aksesuar paketiyle de kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Ürünler, Türkiye genelindeki Turkcell ve Vodafone mağazalarında, online satış noktalarında ve Mipo’nun resmi web sitesinde satışa sunuldu. Teknik servis desteği ise KVK ve Ouno üzerinden sağlanıyor.

  • M17: 6.999,00 TL
  • M25: 6.999,00 TL
  • M33: 7.999,00 TL
  • M46 Pro: 9.499,00 TL

 

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