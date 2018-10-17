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Yerli üretim logosu olmayanlar yandı!

Kırklareli'nde "yerli üretim" logosunu fiyat etiketlerinde kullanmayan esnafa uyarılar yapıldı. Uyarıları dikkate almayan esnafa para cezası uygulanacak.

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:09
Yerli üretim logosu olmayanlar yandı!

Kırklareli'nde zorunlu olmasına rağmen "yerli üretim" logosunu fiyat etiketlerinde kullanmayan pazarcı esnafı uyarılırken, eksik uygulayanlar bilgilendirildi.

Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde "yerli üretim" logosu kullanma zorunluluğu 3 Ekim'de başladı.

Ticaret Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 gün önce yürürlüğe giren "yerli üretim" logosuna ilişkin denetimlerin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. 

"Yerli üretim" logosuna ilişkin esnafı bilgilendirmeye çalıştıklarını belirten Kurt, esnafın da bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini vurguladı.

Tezgahların hepsinde fiyat etiketi bulunduğunu ancak "yerli üretim" logosunun bulunmadığını anlatan Kurt, "Denetimlerde esnafımızın mağdur olmaması için bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Tüm tezgahlarımızda fiyat etiketlerini rahatlıkla görebiliyoruz. Eksik olan hususlar hakkında ise bilgiler verdik. Buradaki amacımızın tüketicilerimizin yerli ürünleri alıp tüketmelerini sağlamak. Biz hiçbir esnafımıza ceza kesmek istemiyoruz ancak gelecek günlerdeki denetimlerimizde uygulamaya uymayanlara gereken cezai işlem yapılacak." diye konuştu.

Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Resul Yıldırım ise uygulamanın yerinde olduğunu anlatarak, "yerli üretim" logosu uygulamasının da kısa sürede tüm tezgahlardaki yerini alacağını belirtti.

Etiket başına 274 lira idari para cezası uygulanabilecek

"Yerli üretim" logosunun haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı şekilde kullanımının tespiti halinde ilgililer hakkında fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için etiket başına 274 lira idari para cezası uygulanabilecek.

Ayrıca Reklam Kurulu tarafından reklamın yayımlandığı mecraya göre 6 bin 900 lira ile 276 bin 345 lira aralığında idari para cezası uygulanabilecek.

"Yerli üretim logosu" uygulaması, Türkiye sınırları içerisinde perakende olarak satışa sunulan mallar için geçerli olduğundan ihraç edilen mallar ya da perakende olarak satışa sunulmayan mallar kapsam dışı tutuluyor.

Yabancı firmalar tarafından Türkiye’de üretilen ve satışa sunulan her tür mal için de yerli üretim logosu kullanılması zorunluluğu bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 18:09
  1. Kırklareli
  2. yerli üretim logosu

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