Yerli üretim kabiliyetimizi arttırmalıyız

Akit Ekonomi

İhracatı arttırmak için var gücüyle çalışan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekonomi yönetiminin 2021 ve 2023 hedefleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan, “Ekip olarak Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) yer alan planları ve projeleri devreye almaya odaklanıyoruz” dedi.

Üst lige çıkacağız

Pekcan, “Ekonomimizi hak ettiği gibi bir üst lige çıkarmak için yoğun bir tempo içerisine gireceğiz. İnşallah, Türkiye’ye güç katacak girişimlerde bulunacağız. Dijital ekonomiye adaptasyonumuzu güçlendirip hızlandıracağız. Yenilikçi ve yerli üretim kabiliyetlerimizi arttırarak, ihracatımızı tabana yayarak önümüzdeki süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz” mesajını verdi.

Hızla toparlanmaya adayız

İlerisi için umutlu olan Pekcan, “Salgının küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin devam ettiği bu zor dönemde pek çok ülkeye kıyasla çok daha iyi durumdayız. 2021’de dış pazarlarımızdaki koşulların daha iyiye gitmesiyle en etkin ve en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Başarılı grafik sergiliyoruz

Hükümetin pandemi döneminde üreticinin ve ihracatçıyı desteklediğini vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti: “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, bu anlamda önemli bir örnektir. Bu paketle yetinmedik, yetinmiyoruz. Firmalarımıza tanıtım ve marka alımı da dahil her konuda yardımcı oluyoruz. Korumacı eğilimlere de kayıtsız kalıyor değiliz. Ticaret diplomasimizi kullanarak üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın haklarını koruyoruz, koruyacağız da. Üretim ve rekabet gücümüzle öne çıkıyoruz. Bunu veriler net bir şekilde ortaya koyuyor. Nitekim dünya ticaretinin daraldığı 2019’da ihracatımızı yüzde 2.1 artırarak 180.8 milyar dolara taşıdık. Ve ihracatını en çok arttıran 6’ncü ülke olduk. Ülkemizin 2019’da dünya toplam ihracatından aldığı payı yukarı çektik. Pandeminin getirdiği olumsuz ticaret ortamına rağmen bu sene ihracatta başarılı bir grafik sergiliyoruz. Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 14.1 küçüldüğü bir ortamda 102 milyar doları aşkın ihracat yapmış durumdayız.”

Kadın girişimci adedi artmalı

İlaveten kadın iş veren adedini arttırmanın çabası içerisinde olduklarının altını çizen Pekcan, şunları söyledi: “Resmi verilere göre kadın iş veren sayımız temmuz ayı itibarıyla 155 bine yükselmiş. Salgın öncesinde bir artış trendinde ancak OECD ortalamalarının çok gerisinde. Türkiye’de kadının iş gücüne katılma oranı, temmuz ayı itibarıyla yüzde 34. Bu oran AB ve ABD’de yüzde 68’lerde, OECD’de de yüzde 65’lerde. Ortak çalışmalarla bu oranı en kısa zamanda arttırmalıyız. Her bir kadınımızın iş gücüne katılımını arttırmakla mükellefiz.”