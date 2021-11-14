Yerli üreticilerimize güvendikçe sonuç aldığımızı göreceğiz

Demir, SAHA EXPO’da güzel fikirler ve ilginç girişimler gördüklerini aktararak, şunlara işaret etti: “Savunma sanayii ailesi giderek büyüyor. Bu aile büyürken de Türkiye’nin sanayi ve teknoloji altyapısında boşlukların doldurulması, kabiliyetlerin derinleştirilip arttırılması gibi bir hedefimiz var. Bu hedefe doğru firmalarımızın yol almaları memnuniyet verici. Boşluk kalan alanlarda bizim karşılıklı diyalogla birbirimizle iletişim sağlayıp doldurmamız gerekiyor. Gördüğümüz ilginç girişimler, projeler ve gerçekleştirilen bazı hedefler var. Bu da bizi memnun etti. Bu bir yolculuk. Bu yolculuğa böyle hep beraber devam edeceğiz. Türkiye’nin bu yolculuğu artık bir çığ gibi büyüyecek inşallah.”

Demir, “Yerli üreticilerimize güvendikçe, onlara imkân sağladıkça, biraz da sabırlı oldukça sonuç aldığımızı göreceğiz. Savunma sanayii bunun bir örneği” diye ekledi.