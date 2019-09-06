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Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 5.

06 Eylül 2019 Cuma 23:51
Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 5. Karaova Bağbozumu Şenliğine, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Yabancı turistler kortejdeki yöresel kıyafetli kadınlarla fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarışırken, yerli turistler ise davul ve zurna eşliğinde oynadı.


Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Karaova-Der tarafından düzenlenen 5. Karaova Bağbozumu Şenliği, keşkek kazanın yanmasının ardından kortej yürüyüşü ile başladı. Dünyaca ünlü Kumbahçe sahilinde toplanan kalabalık, davul zurna eşliğinde Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi’nden Bodrum Belediye Meydanı’na kadar yürüdü. Yerli ve yabancı turistlerin en çok gezdiği sokaklardan geçen yöresel kıyafetli kadınlar ve davul zurna eşliğinde yürüyen kalabalığa turistlerde katıldı. Sesleri duyan turistler önce ne olduğunu anlamaya çalıştı daha sonra fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı. Yöresel oyun oynayan kadınlara Alman turistler ve İngiliz turistler de eşlik etti. Otellerde kalan turistler sesleri duyup balkonlara çıkarak alkış çaldı.


Hilmi Uran Meydanı’nda Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Karaova-Der Başkanı Ali Öztürk’ün karşılıklı zeybek oynaması turistlerin yoğun ilgisini çekti. Kortej yürüyüşü esnasında, yoldan geçen turistlere ve esnaflara sepet sepet Karaova bağlarını üzümünü ikram eden Belediye Başkanı Aras ve Karaova-Der Başkanı Ali Öztürk herkesi şenliğe davet etti. Üzüm ikramı ile mutlu olan turistler bol bol fotoğraf çekti. Başkan Aras, Karaova’nın bereketli topraklarının geniş kapsamlı bu şenlik sayesinde daha da bereketleneceğini söyledi.


Belediye Meydanı’na ulaşan kalabalık, keşkek kazanının etrafında toplandı. Karaova-Der Başkanı Ali Öztürk meydandan geçen vatandaşlara ve turistlere keşkek ikram etti. Bu sırada çalan davul zurna ile yerli turistlerde oynamayı ihmal etmedi.


Karaova-Der Başkanı Ali Öztürk geniş bir katılım olduğunu ifade ederek “Bodrum2u Karaova ile buluşurduk. Hem burada yaşayanlar hem de yerli ve yabancı turistlere kültürümüzü tanıtmaya geldi. Etkinliğimize Yörük obaları başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız katıldı. 3 gün sürecek olan etkinliğimize tüm Muğla halkını davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 23:51
  1. fotoğraf
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