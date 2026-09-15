Kimse gözlerine inanamadı! Kapı açılınca gerçek ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi’ndeki bir sokakta yaşayan vatandaşlar, üç katlı bir apartmanın birinci katında bulunan daireden uzun süredir kötü kokular geldiğini belirterek durumu Marmaris Belediyesi zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yaptıkları kontrolde dairenin içerisinde çok sayıda eşya, atık ve çöp bulunduğunu tespit etti. Kapının açılmasıyla birlikte evin yaşam alanlarının büyük bölümünün biriken atık ve eşyalarla dolu olduğu görüldü.