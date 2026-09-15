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Kimse gözlerine inanamadı! Kapı açılınca gerçek ortaya çıktı

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IHA Giriş Tarihi:

Kimse gözlerine inanamadı! Kapı açılınca gerçek ortaya çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir apartman dairesinden yayılan kötü kokular üzerine ekipler harekete geçti.

#1
Foto - Kimse gözlerine inanamadı! Kapı açılınca gerçek ortaya çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde komşuların uzun süredir devam eden kötü koku şikayeti üzerine girilen evde karşılaşılan manzara ekipleri şaşırttı.

#2
Foto - Kimse gözlerine inanamadı! Kapı açılınca gerçek ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi’ndeki bir sokakta yaşayan vatandaşlar, üç katlı bir apartmanın birinci katında bulunan daireden uzun süredir kötü kokular geldiğini belirterek durumu Marmaris Belediyesi zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yaptıkları kontrolde dairenin içerisinde çok sayıda eşya, atık ve çöp bulunduğunu tespit etti. Kapının açılmasıyla birlikte evin yaşam alanlarının büyük bölümünün biriken atık ve eşyalarla dolu olduğu görüldü.

#3
Foto - Kimse gözlerine inanamadı! Kapı açılınca gerçek ortaya çıktı

Durumun tespit edilmesinin ardından adrese Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin yanı sıra zabıta ve veteriner ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaşlı kadın ev sahibiyle görüşerek temizlik çalışması yapılması konusunda ikna etti. Ev sahibinin rızasının ardından dairede biriken çöp ve kullanılmayan eşyaların dışarı çıkarılması için çalışma başlatıldı.

#4
Foto - Kimse gözlerine inanamadı! Kapı açılınca gerçek ortaya çıktı

Evden yapılan temizlik sırasında neredeyse bir kamyon dolusu çöp ve atık çıkarıldığı öğrenildi. Öte yandan temizlik çalışmaları sırasında evde 30’a yakın kedi bulunduğu belirlendi. Bakıma muhtaç durumda olduğu değerlendirilen kediler ile sağlıksız şartlarda bulunan bir köpek, hayvanların daha uygun şartlarda bakılabilmesi amacıyla Marmaris Geçici Hayvan Bakımevi’ne götürüldü.

#5
Foto - Kimse gözlerine inanamadı! Kapı açılınca gerçek ortaya çıktı

Mahalle sakinleri, evde yaşayan yaşlı kadının sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir evini temizleyemediğini ve kendi ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlandığını ileri sürdü.

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