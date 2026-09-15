İki yıldız sahaya döndü! Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor’a çifte müjde
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 6’ncı haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına yeniden başladı. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Folcarelli ve Batagov’un topla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Trabzonspor’da Galatasaray karşılaşması öncesi sakat oyunculardan sevindiren haber geldi. Bordo-mavililer, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 17.00’de gerçekleştirdiği antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından mobilizasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi.
Yüzleri güldüren haber
Trabzonspor’da sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Folcarelli ve Batagov’un yeniden topla çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi. İki oyuncunun Galatasaray karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği, önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak. İki oyuncunun da milli arada tamamen takıma dönmesi bekleniyor
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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