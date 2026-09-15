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Aktüel Merdivenler dumanla kaplandı! Zeytinburnu’nda 5 kişi mahsur kaldı
Aktüel

Merdivenler dumanla kaplandı! Zeytinburnu’nda 5 kişi mahsur kaldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Zeytinburnu’nda 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında yoğun duman üst katlara yayıldı. Binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, bir kişi dışarı çıkabilmek için balkondan atladı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bodrum kattaki dairede çıkan yangın kısa sürede binayı yoğun dumana boğdu. Sümer Mahallesi 19. Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumanın yayılması üzerine 5 kişi binada mahsur kaldı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

 

Dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

 

Yangın sırasında binada bulunan Harun Çalı, sesler duyduğunu, merdivenlerde kaçmaya çalışan kişiler gördüğünü belirterek, binayı yoğun bir dumanın sardığını ifade etti.

Çalı, yoğun duman nedeniyle binadan çıkabilmek için balkondan atladığını söyledi.

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