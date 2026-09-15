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Şaka değil gerçek! Hem Cim-Bom hem Almanya Milli takımında artık kesik yiyor...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şaka değil gerçek! Hem Cim-Bom hem Almanya Milli takımında artık kesik yiyor...

Almanya Milli Takımı'nda Leroy Sane dönemi sona ermek üzere. Yeni teknik direktör Jürgen Klopp'un Sane'yi kadroya dahil etmemesi bekleniyor.

#1
Foto - Şaka değil gerçek! Hem Cim-Bom hem Almanya Milli takımında artık kesik yiyor...

Almanya Milli Takımı'nda Dünya Kupası'nın faturası kesiliyor. Alman futbolcular Leroy Sane, Leon Goretzka ve Nick Woltemade, Uluslar Ligi için aday kadroya davet edilmeyecek.

#2
Foto - Şaka değil gerçek! Hem Cim-Bom hem Almanya Milli takımında artık kesik yiyor...

Alman basınına göre yeni teknik direktör Jürgen Klopp kadroda yenilik yapmak istiyor. Deneyimli çalıştırıcı, Sane, Woltemade ve Goretzka'yı milli takıma çağırmayacak.

#3
Foto - Şaka değil gerçek! Hem Cim-Bom hem Almanya Milli takımında artık kesik yiyor...

Almanya Milli Takımı formasını 80 kez giyen Leroy Sane, 18 gol attı.

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