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Yerli tohumda dev hamle

Türkiye yerli tohumda son 15 yılda büyük dönüşüm yaşadı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 08:15
Yerli tohumda dev hamle

Son 15 yılda Türkiye’nin büyük önem verdiği milli tohum hamlesiyle, üretim 2017 yılında yüzde 623 artıp 1 milyon 50 bin tona yükseldi. Yapılan çalışmalarla canlanan sektörde, tohum üreticisi işletme sayısı 858’e ulaşırken; bu firmalara 1,9 milyar liralık destek sunuldu.

Türkiye’nin tarımda millileşme hamlesinin en önemli kolu olan ‘yerli tohum’ tarihsel bir dönüşüm yaşadı. 2002 yılında 145 bin ton olan üretim, 2017 yılında yüzde 623 artarak 1 milyon 50 bin tona yükseldi. Yapılan atılımlar sayesinde Türkiye artık tohum üreten ve ihraç eden bir ülkeye dönüşürken, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, bugün 79 ülke tarımını ihraç edilen Türk tohumlarıyla sağlıyor. Başta İsrail olmak üzere dışarıdan hiçbir tohum ithal etmeden kendi zirai üretimini sürdürme kapasitesine ulaşan Türkiye tohum konusunda tam bağımsız hale geldi. Bakanlık 2023 yılında 2 milyon ton yerli tohum üretimine ulaşarak 500 milyon ihracatı hedefliyor.
 
SEKTÖRE YATIRIM YAĞDI
Ülkemizin milli çeşit listesinde yeralan tarla ve bahçe bitki türlerine ait 11 binden fazla çeşit kayıt altına alındı. Tarla ve bahçe bitki türlerine ait 8 binin üzerinde çeşit sertifikalı tohum, fide ve fidan üretiminde kullanılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin yerli tohum üretim kapasitesi 1 milyon tonu aştı. 2005 yılından bu güne kadar sektöre sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 1,7 milyon çiftçiye 1,1 milyar TL destek verildi. Tohum üretici kuruluşlarına verilen desteklerle sektöre yapılan toplam yatırım 1,9 milyar TL’ye ulaştı.
 

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 08:15
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