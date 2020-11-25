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Sağlık Yerli Tetanos-Difteri aşısını kim üretti? Tetanos-Difteri aşısı nedir?
Sağlık

Yerli Tetanos-Difteri aşısını kim üretti? Tetanos-Difteri aşısı nedir?

Sağlık Bakanı’ndan son dakika aşı açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uluslararası standartlardaki ilk yerli aşı olan Tetanos-Difteri aşısının kullanıma hazır olduğunun müjdesini verdi. Peki tetanos-difteri aşısı nedir?

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:52:00 - 2020-11-25 10:59:06
Yerli Tetanos-Difteri aşısını kim üretti? Tetanos-Difteri aşısı nedir?

Koronavirüsle mücadele kapsamında bir yandan yerli aşı çalışması son sürat devam ederken diğer yandan yerli aşı çalışmaları her alanda devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yerelleşme ve millileşme politikası doğrultusunda Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle 2015 yılından beri yürütülen çalışmalar ilk sonuçlarını verdi. Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır.” ifadesini kullandı.

Tetanoz ve difteri nedir?

Tetenoz nedir? Genellikle vücudun her yerinde meydana gelen ağrılı kas gerilmesi ve sertliğine neden olur. Baş ve boyundaki kasların kasılı kalmasına neden olabilir, böylece ağzınızı açamaz, yutamaz veya bazen nefes alamazsınız. Tetanoz en iyi tıbbi bakım varlığında bile enfekte olan her 10 kişiden yaklaşık 1'ini öldürür.

Difteri nedir? Boğazın arka kısmında kalın bir tabakanın oluşmasına neden olabilir. Solunum problemleri, felç, kalp yetmezliği ve ölüme yol açabilir. Aşılardan önce, her yıl Birleşik Devletlerde 200.000 kadar difteri ve yüzlerce tetanoz vakası bildirilirdi. Aşılama başladığından beri, her iki hastalık için de vaka sayıları yaklaşık % 99 oranında düşmüştür.

 

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