Yerli teknolojiyi dünyaya tanıtıyoruz

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde sohbet toplantısı düzenledi. Önal, toplantıda fiber yatırımları önceliklendirerek dijitalleşmeyi hızlandırmak, ülkeyi 5G’ye hazırlamak, internet penetrasyonunu artırmak ve daha iyi bir müşteri deneyimi sağlamak üzerine yoğunlaştıklarını kaydetti.

Fiber ağ yaygınlaşıyor

5G ve yeni nesil teknolojilerin kilometre taşı konumundaki fiber ağı 2021 sonu itibarıyla 366 bin kilometreye çıkardıklarını aktardı. Önal, 2019’dan bu yana Endüstri 4.0 denemeleri yaptıklarını anımsattı ve 5G’de Türkiye’yi öncü yapma yolunda hızla ilerlediklerini vurguladı.

Akıllı fabrikalar üzerine oluşturdukları deneme projeleriyle endüstriyel 5G konusunda iyi bir konumda olduklarını dile getiren Önal, “IoT, yapay zekâ ve ICT gibi odak alanlarına yatırımlarımızla ulaşımdan imalata, otomotivden sağlığa, eğitimden enerjiye, sokaklara ve evlerimize kadar pek çok alanda verimliliği arttıran akıllı projeleri hayata geçiriyoruz. Alt yapımızı tamamen yerli ve milli imkânlarla ürettiğimiz e-SIM ile e-CALL teknolojilerine hazır hale getirerek entegrasyon süreçlerimizi tamamladık” şeklinde konuştu.

Mobil Dünya Kongresi’nde yerli ve milli teknolojileri dünyaya tanıtıp kullandırmak amacıyla değerli iş birliklerine imza attıklarının altını çizen Önal, “Ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda milli sorumluluk anlayışımızla yerli ekosistemi destekliyoruz. Ayrıca global ölçekli iş birlikleriyle teknolojimizi dünyaya sunuyoruz. Bu amaçla teknoloji devleriyle yaptığımız yeni iş birliklerini duyurmak üzere Mobil Dünya Kongresi’nde yerimizi aldık. 2021’de birçok uluslararası iş birliğine imza attık” ifadelerini kullandı.

Ürünler dünya pazarında

Önal, dünyanın sayılı teknoloji şirketlerinden Juniper Networks ve Net Insight’la müşterek adımlar atarak hem hizmetlerini hem de ürünlerini dünya pazarına sunduklarına işaret etti. Önal, “Juniper’la 5G mobil erişim şebekelerine gerek verimlilik gerek esneklik kazandıran vRAN çözümü RIC (Radyo Akıllı Kontrolcü) ürününün lisanslanarak global ölçekte pazarlanması üzerine, Net Insight’la 5G zaman ve frekans senkronizasyonu alanında çığır açacak bir teknolojinin ürünleştirme çalışmaları konusunda iş birliği yaptık” dedi.

Saha denemesi yapılıyor

Önal, Parallel Wireless’la Open RAN (Açık Radyo Erişimi) çözümünü pilot olarak belirlenen sahalarda test etmek üzere el ele verme konusunda anlaştıklarına dikkat çekti. Bulut tabanlı yazılım şirketi Mavenir’in sistem entegratörü Compro ve açık radyo erişim teknolojileri üzerinde çalışmalar yapan TIP’le de Open vRAN konusunda bir saha denemesi yürüttüklerini açıkladı. Korea Telekom’la 5G ve yapay zekâ teknolojileri üzerine yaptıkları iş birliğinin ‘akıllı alanlar’ projelerini kapsadığını anlatan Önal, “Nokia’yla Endüstri 4.0 denemeleri yapacağız. Huawei’yle endüstriyel 5G uygulamalarını hayata geçirmek ve ekosistemi geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. ZTE ve Netaş’la imzaladığımız iyi niyet sözleşmesiyle de yeni nesil teknolojilerin ülkemizde vücut bulması için çalışmaya devam edeceğiz” bilgilerini paylaştı.

Akıllı tarımda 5G uygulamaları

Önal, akıllı tarım alanında 5G uygulamaları geliştirmek üzere TARNET’le kapsamlı denemeler yaptıklarını hatırlatan Önal, şunları söyledi: “Odine Solutions’la bulut bilişim sanallaştırma çözümleri üzerine yaptığımız ortak çalışmaları duyurduk. Yerli yazılım şirketi i2i’yle Türkiye’de ilk defa bir 5G çekirdek şebeke fonksiyonunu ticari olarak yerlileştirecek çalışmalarımız oldu. İştiraklerimiz Argela ve onun Silikon Vadisi’ndeki inovasyon kolu Netsia’nın aktif katılımıyla Open Networking Foundation (ONF) çatısı altında geliştirdiğimiz SEBA Platformu’nun tanıtımını yaptık. Aynı zamanda Argela ile Netsia’nın geliştirdiği SEBA ticari ürünü olan Netsia BB Suite demosunu gerçekleştirdik. Bu başarıları hem Türk Telekom hem de ülkemiz için çok değerli kazanımlar olarak görüyoruz. Yerli ve milli teknolojilerimizi dünyanın hizmetine sunmaktan büyük gurur duyuyoruz.”