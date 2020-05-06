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Ekonomi

Yerli solunum cihazında ilk ihracat yapıldı

Arçelik, Biyovent, Aselsan ve Baykar ortaklığında üretilen yerli ve milli solunum cihazının ilk ihracatı, tanesi 17 bin 500 dolardan 20 adet ile Litvanya'ya gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:00:00 -
Yerli solunum cihazında ilk ihracat yapıldı

ürkiye, koronavirüs ile yürüttüğü amansız mücadele önemli başarı kaydetti. Kovid-19 salgını nedeniyle önem kazanan yoğun bakım solunum cihazları konusunda çalışma başlatan Türkiye yerli ve milli solunum cihazını geliştirmeyi başardı.

Arçelik, Biyovent, Aselsan ve Baykar mühendislerince yoğun mesai yapılarak üretilen solunum cihazlarına birçok ülkeden de talep geldi.

delfi.lt sitesinde yer alan habere göre yerli ve milli solunum cihazları, tanesi 17 bin 500 dolardan 20 adet Litvanya'ya satıldı.

Başakşehir hastanesinde tanıtıldı

Biosys önderliğinde Baykar Makine, Arçelik ve ASELSAN'ın desteğiyle seri üretimine başlanan yerli solunum cihazı Biyovent banttan indi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk etabının açılışı gerçekleştirilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nde yerini aldı.

Yerli solunum cihazı Biyovent (ventilatör), temiz havayı ve oksijeni akciğerlerin içine taşıyarak, fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaların solunum yapabilmesi için üretilen mekanik ventilasyon sağlayan bir makinedir.

İlk etapta 100 adet üretilen yerli ve milli solunum cihazı sayısının, mayıs sonuna kadar 5 bin adeti bulacağı kaydedildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Koronavirüs salgını pek çok gelişmiş ülkeyi aciz bırakırken, Türkiye ayaklarının üzerinde dimdik duruyor" açıklamalarıyla gelinen mesafe hakkında bilgilendirmede bulundu.

Byovent'in özellikleri

Biosys tarafınan üretilen yerli ve milli solunum cihazı Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı, tümüyle milli imkanlarla tasarlandı ve imal edildi. 5 yıllık AR-GE çalışması sonucu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Bilkent Üniversitesi CYBERPARK destekleriyle üretilen cihaz, şu özellikleri taşıyor:

Milisaniyeler içerisinde tepki verir.

Nasal Cpap ve Yüksek Akış Oksijen terapisi (HFOT) modlarına sahip.

Entegre nebülizör sistemine sahip.

Hasta durumunu operatöre daha anlamlı sunmak için Biyovent anlık ölçüm değerlerini grafiksel olarak gösterir.

Basınç-Zaman, Hacim-Zaman, Akış-Zaman; Döngüler: Basınç Hacim, Basınç-Akış ve Akış-Hacim Grafikleri

Akıllı Solunum İzleme (Smart Lung View/Ventilation Cockpit) özelliği ile kullanıcıya akciğer dinamik durumunu gösterir.

Grafik durdurma özelliği ile grafik ve döngüleri dondurarak kullanıcıya analiz imkanı sunar.

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Yorumlar

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