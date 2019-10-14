Yerli silahlarımız destan yazıyor

Eski Türkiye’de sözde müttefikimiz ABD ve sözde batılı müttefik ülkelerden parasını vererek aldığımız birçok silahı izin almadan kullanamazken, savunma sanayiinde atılan adımlarla ordumuz yerli ve milli silahlarla istediği zaman ve yerde operasyon yapabilme kabiliyetine sahip oldu.

Türkiye’nin PKK/PYD’li teröristleri kazımak için yedi düvele meydan okuyarak başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda yerli ve milli silahlarımızın başarısı PKK/PYD’ye ölüm, Haçlı Batı’ya korku salıyor.

KORAL susturuyor, SİHA görüntülüyor, ÇNRA vuruyor

5 günü geride kalan harekatta Aselsan’ın ürettiği KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, PKK/PYD’lilerin haberleşme ağını sıfırlayarak teröristleri bilişim yönünden kör ve sağır hale getiriyor. 200 kilometre menzile sahip KORAL, PKK/PYD’ye ait ABD menşeli füzeleri radardan çıkarıp kör etme özelliğiyle de harekata ciddi katkı sağlıyor. Barış Pınarı’nın ilk beş gününe damga vuran bir diğer yerli ve milli teknoloji ürünü silahımız T-122 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA). ROKETSAN’ın geliştirdiği T-122 ÇNRA, PKK mevzilerini, sığınaklarını ve barınaklarını darmadağın ediyor. Yoğun ve etkili atış desteği sağladığı harekatta ÇNRA’lar Rasulayn ve Tel Abyad’a 30 saniyede bir atış gerçekleştirdi.

2 bin 889 hedefe tam isabet

Silahlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar SİHA’lar, hainlere gökkubbeyi dar ediyor. Harekat öncesinde ciddi istihbarat sağlayan SİHA’lar, 24 bin fit uçuş irtifasında elde ettiği görüntüyü harekat merkezine gecikmesiz aktarıyor. SİHA’ların PKK hedefletine yönelik taarruzlarıyla da 100’ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Tamamen yerli yazılımla üretilen 40 km menzilli Fırtına obüsleri karadan seri atışlarla PKK/PYD’nin inlerini alt üst ediyor. Koordinatların iletildiği Fırtına obüslerinin atışlarında yüzde 97 oranında başarı kaydedildiği belirtiliyor. Fırtına obüsleri, ÇNRA ve SİHA atışlarıyla 5 günde 2 bin 889 hedefin tam isabetle vurulması büyük başarı olarak kayıtlara geçiyor.

Göktürk’ün başarısı

Göktürk uydusu Barış Pınarı’na en kritik desteği sağlıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) öncülüğünde geliştirilen Göktürk-1 uydusu, yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayarak, Barış Pınarı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın gideriyor. Göktürk uydusunun ulaştırdığı yüksek kaliteli görüntülerle teröristlerin işgali altında tuttuğu bölge anlık olarak adım adım takip ediliyor.

Teröristlere ölüm, Haçlı Batı’ya korku

Yıllarca her türlü silah temin ederek eğitip donattıkları PKK/PYD’li terösitleri 5 günde çil yavrusu gibi dağıtan yerli ve milli silahlarımızın ürküttüğü Haçlı Batı ülkelerinin tam bu aşamada Türkiye’ye silah satmama kararı aldıklarını duyurması dikkat çekiyor. AB ülkelerinden Finlandiya, Hollanda ve Norveç, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’ye silah satışını askıya aldıklarını açıklarken, Almanya da silah satışını durduracağını duyurmuştu.