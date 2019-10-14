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Yerli silahlarımız destan yazıyor

Türkiye, teröristlerin kökünü kazımak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nda yerli ve milli silahlarımızla mücadele ederek büyük başarı sağlıyor.

14 Ekim 2019 Pazartesi 09:45
Yerli silahlarımız destan yazıyor

Eski Türkiye’de sözde müttefikimiz ABD ve sözde batılı müttefik ülkelerden parasını vererek aldığımız birçok silahı izin almadan kullanamazken, savunma sanayiinde atılan adımlarla ordumuz yerli ve milli silahlarla istediği zaman ve yerde operasyon yapabilme kabiliyetine sahip oldu.

Türkiye’nin PKK/PYD’li teröristleri kazımak için yedi düvele meydan okuyarak başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda yerli ve milli silahlarımızın başarısı PKK/PYD’ye ölüm, Haçlı Batı’ya korku salıyor.

KORAL susturuyor, SİHA görüntülüyor, ÇNRA vuruyor

5 günü geride kalan harekatta Aselsan’ın ürettiği KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, PKK/PYD’lilerin haberleşme ağını sıfırlayarak teröristleri bilişim yönünden kör ve sağır hale getiriyor. 200 kilometre menzile sahip KORAL, PKK/PYD’ye ait ABD menşeli füzeleri radardan çıkarıp kör etme özelliğiyle de harekata ciddi katkı sağlıyor.  Barış Pınarı’nın ilk beş gününe damga vuran bir diğer yerli ve milli teknoloji ürünü silahımız T-122 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA). ROKETSAN’ın geliştirdiği T-122 ÇNRA, PKK mevzilerini, sığınaklarını ve barınaklarını darmadağın ediyor. Yoğun ve etkili atış desteği sağladığı harekatta ÇNRA’lar Rasulayn ve Tel Abyad’a 30 saniyede bir atış gerçekleştirdi.

2 bin 889 hedefe tam isabet

Silahlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar SİHA’lar, hainlere gökkubbeyi dar ediyor.  Harekat öncesinde ciddi istihbarat sağlayan SİHA’lar, 24 bin fit uçuş irtifasında elde ettiği görüntüyü harekat merkezine gecikmesiz aktarıyor. SİHA’ların PKK hedefletine yönelik taarruzlarıyla da 100’ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Tamamen yerli yazılımla üretilen 40 km menzilli Fırtına obüsleri karadan seri atışlarla PKK/PYD’nin inlerini alt üst ediyor. Koordinatların iletildiği Fırtına obüslerinin atışlarında yüzde 97 oranında başarı kaydedildiği belirtiliyor. Fırtına obüsleri, ÇNRA ve SİHA atışlarıyla 5 günde 2 bin 889 hedefin tam isabetle vurulması büyük başarı olarak kayıtlara geçiyor.

Göktürk’ün başarısı

Göktürk uydusu Barış Pınarı’na en kritik desteği sağlıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) öncülüğünde geliştirilen Göktürk-1 uydusu, yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayarak, Barış Pınarı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın gideriyor. Göktürk uydusunun ulaştırdığı yüksek kaliteli görüntülerle teröristlerin işgali altında tuttuğu bölge anlık olarak adım adım takip ediliyor.

Teröristlere ölüm, Haçlı Batı’ya korku

Yıllarca her türlü silah temin ederek eğitip donattıkları PKK/PYD’li terösitleri 5 günde çil yavrusu gibi dağıtan yerli ve milli silahlarımızın ürküttüğü Haçlı Batı ülkelerinin tam bu aşamada Türkiye’ye silah satmama kararı aldıklarını duyurması dikkat çekiyor. AB ülkelerinden Finlandiya, Hollanda ve Norveç, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’ye silah satışını askıya aldıklarını açıklarken, Almanya da silah satışını durduracağını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 09:45
  1. PKK/PYD’li teröristler
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. PKK/PYD
  4. Haçlı Batı
  5. Aselsan
  6. KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi
  7. KORAL
  8. ABD
  9. T-122 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA)
  10. ROKETSAN
  11. PKK
  12. Rasulayn
  13. Tel Abyad
  14. Silahlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar SİHA
  15. SİHA
  16. Fırtına obüsleri
  17. Göktürk uydusu
  18. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ)
  19. Göktürk-1 uydusu
  20. Türk Silahlı Kuvvetleri
  21. Finlandiya
  22. Hollanda ve Norveç
  23. silah satışı
  24. Almanya
  25. yerli ve milli teknoloji

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  • Osmanli Kürdü Osmanli Kürdü 25 dk önce
    Allah komutanimizdan Razi olsun biz daha daha 20 yil önce boynu bükük ezilmeye mahkum edilmis bir devletiken somdiki hale bakin bir cennet icerisinde keyfli yatan Aslanlar gibi ama hele kaeyfi kacsin o Zaman bakin görün Rahat keyfli yatan Aslan neye dönüsebiliyor tirnak desen var tehlikeli ve yirtici .... Dikkat.... dis dersen en alasi ortaligi Kana canabogacak bir yapi cennet vatani korumak icin önüne gecen her neyse yok Eder ama bahcesine girme ona tehdit olmusturma desende nafile bazi aptalar ilaki Kan akitacak inanin Aslan hakini verir bakin eskiden kedi somdiki Aslan. Dedesi 100 yil evel yorgun düsmüs it köpekte firsat belemis simdi ama o dede Aslana laik torunu olmus Aslan gibi Aslan allaha cok sükür yüzila yakin bu aslani tuza düsürmüs cevresinde arkadas sandigi alcaklar ve cennetin bahcesine talan etmisler gecti o günler allaha cok sükür cennete uzakta veya yakindan zarar vermek isteyeni artik uyarmiyor sesiyle gücüyle artik ansizim sildiriyor Hakidir ve bu cennetin her bir yerinde bu Aslana benzeyen kücük tatli ama yigit korkusuz akrabalarida varmis herkes ayni sekil cennetini koruyor ve Allah onlari koruyor ve bu cennete allaha inanan hemen hemen son Aslanlarmis Allahim her daim insallah o cenneti ve icerisinde yasayan Aslanlarin korur. Allah yar ve yardimcin olsun Bence düsman uzak dursa cennetimizde en büyük Aslan Erdogan inanin saldiriya gecmez ama bir Bilsin kötü niyetiniz oldugunu sizin akliniza gelmeyecek bir sekilde avlanirsin benden söylemesi. Bas Aslan cok yasa Allah her daim yaninda olsun ve seni ve cennetinde yasayan her her aslani korusun.

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