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Yerli SİHA'dan ihracat müjdesi geldi!

VESTEL Savunma, Silahlı İnsansız Hava Aracı KARAYEL-SU'nun ilk ihracatının yapıldığını duyurdu.

20 Nisan 2018 Cuma 14:31
Yerli SİHA'dan ihracat müjdesi geldi!

2005 yılından bu güne kadar İnsansız Hava Araçları üzerine yaptığı çalışmalarda kazandığı bilgi birikimi ve tecrübe ile Mini, Midi ve Taktik İHA kategorilerinde sırasıyla EFE, BORA ve KARAYEL Milli İHA’ları geliştiren VESTEL Savunma, İHA ailesinin yeni üyesi Silahlı İnsansız Hava Aracı KARAYEL-SU'nun ilk ihracatının yapıldığını duyurdu.

KARAYEL-SU BİRÇOK ALANDA HİZMET VEREBİLECEK

Tamamen yerli imkânlarla geliştirilen İnsansız Hava Aracı (İHA) Karayel’in silahlı versiyonu ihtiyaç makamlarından gelen talep üzerine üretilmiş ve yaklaşık 3 ay gibi kısa sürede mühimmat entegrasyonu tamamlanarak geçtiğimiz yılın haziran ayında atışlı uçuşunu başarıyla gerçekleştirildi.
Vestel’in Türk mühendislerle ve tamamen yerli imkânlarla 2005 yılından beri geliştirip üretmekte olduğu çeşitli segmentteki İHA’ların en gelişmiş modeli olan KARAYEL-SU birçok alanda hizmet verebilecek.

120 KİLOGRAM MÜHİMMAT TAŞIYABİLİYOR

Bu başarının ardından Karayel’in daha fazla faydalı yük taşıyabilmesini sağlayabilmesi için kanat açıklığı arttırıldı ve toplamda 120 kg mühimmatla görev yapabilme yeteneğine erişti. Kanattaki istasyonlar modüler yapıda geliştirilerek, mühimmat dışında farklı yükleri de taşıyabilecek hale getirildi.
Karayel’in kullandığı yerli mühimmatlar Roketsan tarafından sağlanıyor.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 14:31
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