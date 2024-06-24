Yerli savunma sistemimiz gücüne güç katıyor! Tehditler TAYFUN’dan sorulacak! S-400 yanında sönük kalacak!

Türkiye, S-400 hava savunma sistemine sahip olan tek NATO üyesidir. Fakat savunma sanayi alanında dünyada adeta çağ açacak üretimler gerçekleştiren Türkiye, kendi hava savunma sistemlerini üretmek için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

HİSAR ve SİPER gibi hava savunma sistemleriyle olası bir saldırıları engellemeye çalışacak olan Türkiye, saldırı sırasındaki tehdidi imha etmek için TAYFUN füzesini geliştirerek Türk donanmasının gücüne güç katacak adımlar atıyor.

TÜRKİYE'NİN ÇAĞRILARI CEVAPSIZ KALDI

NATO üyesi olmamıza rağmen hava savunma sistemleri konusunda istediğimiz desteği bulamadık. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alan fakat kullanamayan Türkiye, savunma ihtiyacını karşılamak için başlattığı dev projelerin ilk meyvelerini almaya şimdiden başladı.

Suriye'de başlayan savaş sonrasında ABD'nin müttefiki Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemi talebine olumlu yanıt verilmemişti. Yaşanan bu olaydan sonra Ankara, farklı alternatif arayışlarına girdi ve 2013 yılında ilk uzun menzilli füze ihalesini Çin firması CPMIEC'ye vermiş, projeye teklif veren Fransa-İtalya ortaklığı Eurosam ile Amerikan Raytheon Co şirketi ikinci ve üçüncü sıralarda yer almıştı. 2015 yılında Türkiye, NATO üyesi diğer ülkelerin baskılarıyla bu projeyi iptal etti.

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O ZAMAN KENDİMİZ YAPARIZ...

Bu süreçte ABD'den Patriot talebi tekrardan olumsuz sonuçlandı. Türkiye, 2015 yılında S-400 hava savunma sistemi için Rusya ile görüşmelere başladı ve 2017 yılında S-400'lerin teslimatı için anlaşmaya imza atıldı. Teslimat, 12 Temmuz 2019 tarihinde başladı ve S-400 bataryaları, Türkiye'ye anlaşmaya bağlı olarak teslim edildi. Öte yandan ise bu alım sonrasında bir taraftan da kendi hava savunma sistemini kullanabilmek için Türkiye, çalışmalara başladı.

18 Nisan 2007 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (T-LALADMIS) ihtiyacına yönelik başlatılan programda yerli ve yabancı savunma sanayii şirketlerine teklif çağrısında bulundu. Bu sistemler ASELSAN ve ROKETSAN liderliğinde 2007 yılında geliştirilmeye başlandı. Patriot ve S-400 hava savunma sistemlerinde istediğimiz sonucu alamadık ve kendi hava savunma sistemlerimize yatırım yapmayı tercih ettik.

HİSAR, 2021 yılında ordu envanterine girmiş, yerli imkanlar ile geliştirilen karadan havaya füze savunma sistemidir. HİSAR A+ (Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi) ve HİSAR O+ (Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi), askeri üs, liman, tesis ve askeri birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla İHA/SİHA ve füzelere karşı etkin rol oynuyor.

TÜRK DONANMASI GÜÇLENİYOR

HİSAR A ve HİSAR O'nun uzun menzilli versiyonu olan SİPER (Uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi) için çalışmalar devam ediyor. SİPER Ürün-1 ve SİPER Ürün-2’nin ardından SİPER Ürün-3 Füzesi, Türk donanmasının gücüne güç katacak.

Uzun menzilli hedefleri yok etmek için ise TAYFUN füzesi üzerindeki çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi TAYFUN, 'Kısa menzilli balistik füze' ünvanıyla Türkiye'nin güvenliğinde büyük katkı sağlayacak. TAYFUN'un ilk test atışı Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022'de de gerçekleşmiş, ikinci deneme ise 2023 Mayıs ayında gerçekleşmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TAYFUN füzesinin menzilini 561 kilometre olduğunu, bu menzilin daha da artılacağını dile getirmişti. Bu projenin önümüzdeki yıllarda tamamlanarak ordu envanterine eklenmesi planlanıyor.