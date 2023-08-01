Yerli savunma şirketinden büyük başarı! Dron ile dron vurdular

Geliştirdiği pan-tilt sistemlerini yurtdışına da ihraç etme başarısı gösteren Gürbağ Savunma, geçtiğimiz yıl ilk kez Hydro-GIDS Akıllı Savunma Sistemi’ni tanıtmıştı. Bünyesinde radar, elektronik-harp, elektro-optik ve hidrojen itki sistemini bulunduran Hyrdo-GIDS, konvansiyonel olmayan alanlarda kullanılabiliyor.

Geliştirme süreci devam eden Hyrdo-GIDS’in ilk atış testi, geçtiğimiz günlerde başarıyla gerçekleştirildi. Bünyesindeki hidrojen fırlatma sistemi ile dolanan mühimmatların atımını gerçekleştirebilen Hydro-GIDS; kara, hava ve deniz hedeflerini belirli bir menzil kapsamında vurabiliyor.

Hydro-GIDS’in Ardından MM-GIDS Geliştirildi

Gürbağ Savunma, GIDS ailesinin yeni üyesi olan MM-GIDS’i ise IDEF’23 Fuarı esnasında ilk kez sergiledi. Hydro-GIDS’e göre çok daha uzun menzilli dolanan mühimmatları atım kabiliyetine sahip MM-GIDS, konvansiyonel alanlarda kullanılmak üzere geliştirildi.

12.7mm çapında dakikada 1500 atım yapabilen bir uçaksavara sahip MM-GIDS, aynı zamanda 8 kilometre menzilli çok alçak irtifa hava savunma füzesi atım kabiliyetine de sahip. Hydro-GIDS’ten farklı olarak Keşif Gözetleme İHA’sı entegre edilen MM-GIDS, yüksek bir durumsal farklılığa sahip.

Böylelikle sistem; 12.7mm Uçaksavar ve hidrojen fırlatma sisteminden atılan füze ve dolanan mühimmatla, hibrit bir hava savunma kabiliyeti sağlıyor. Öte yandan dolanan mühimmatlar ile kara ve deniz hedeflerine angaje olabilen sistem, çok amaçlılığıyla öne çıkıyor.

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Muharebe Sahasını Dönüştürecek Teknoloji: Hydro-Launch

Gürbağ Savunma’nın yine IDEF’23 sırasında ilk kez tanıttığı bir diğer ürünü ise Hydro-Launch oldu. Stratejik avantajları sebebiyle muharebe sahasında bir paradigma dönüşümüne yol açacağı değerlendirilen sistem, klasik atım tekniklerinin yerine hidrojen ile mühimmatların atımını gerçekleştiriyor.

GIDS ailesinde ağırlıkları 50 kilograma kadar olan dolanan mühimmatların atımı gerçekleştirilirken, Hydro-Launch ise 50 ila 500 kilogram ağırlığındaki ‘Ağır Sınıf Dolanan Mühimmat’ların atımını gerçekleştirebilecek.

Sistemin kısa süre önce gerçekleştirilen testleri sırasında, 200 kilograma kadar atım kabiliyeti kalifiye edildi. Bu alandaki temel hedef ise ağırlıkları 1500 kilograma kadar olan mühimmatları atabilmek. Ölçeklendirilebilir yapıda olan Hydro-Launch, pek çok farklı platformda kullanılabilecek.

Diğer Atım Sistemleriyle Farkları

NATO üyesi ülkelerde mühimmat atımı için hard-launch tekniği kullanılırken, doğu bloğunda ise cold-launch kullanılıyor. Her iki fırlatma tekniğinde de piroteknik gazlar sebebiyle infilak riski, atım sonrası mühimmatın uçuş motorunun çalışmama durumu, ısı sebebiyle platforma zarar verme ve platformun sensörlerini atım sırasında işlevsiz hale getirme gibi dezavantajlar bulunuyor.

Hydro-Launch sisteminde ise mühimmat atımı, sadece hidrojen ile gerçekleştiriliyor. Atım sırasında herhangi patlayıcı madde kullanılmadığı için risk en aza indiriliyor. Öte yandan hard-launch ve cold-launch fırlatma sistemlerindeki riskler de ortadan kaldırılıyor.

VLS Ambargosuna Çözüm

Gürbağ Savunma tarafından geliştirilen Hydro-Launch Sistemi’nin en büyük kullanım alanlarından bir tanesinin, savaş gemilerinde kullanılan dikey atım sistemleri (VLS) olacağı değerlendiriliyor. Halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere onlarca ülkenin donanması, hard-launch VLS’leri kullanıyor.

Hydro-Launch Sistemi’nden oluşacak bir VLS sisteminin ise özellikle menzil ve güvenlik açısından büyük avantajlar barındıracağı üzerinde duruluyor. Öte yandan geliştirilecek sistem ölçeklendirilebilir bir yapıda olacağı için hücumbot gibi küçük platformlara dahi VLS entegrasyonu, hidrojen fırlatma sistemi sayesinde mümkün olacak.

Gemisavar Füze Hedefin Doğru

Öte yandan Gürbağ Savunma, savaş gemilerindeki gemisavar füzelerin de hidrojen ile fırlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla şirket, Hydro-Launch sisteminden yakın gelecekte 800 kilogram sınıfında faydalı yük atımı gerçekleştirmeyi planlıyor.

Gürbağ Savunma tarafından geliştirilen hidrojen fırlatma sistemlerine, Türk güvenlik birimlerinin de yoğun ilgisi mevcut.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com