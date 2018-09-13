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Yerli savunma sanayi bugün “SAHA”da

Yerli savunma sanayisinde geliştirilen en son teknolojilerin, sistemlerin ve ürünlerin yer alacağı SAHA EXPO 2018 Fuarı bugün kapılarını açıyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 10:10
Yerli savunma sanayi bugün “SAHA”da

Yerli savunma sanayisinde geliştirilen en son teknolojilerin, sistemlerin ve ürünlerin yer alacağı SAHA EXPO 2018 Fuarı bugün kapılarını açıyor. 15 Eylül’e kadar Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilecek SAHA EXPO Fuarı’na katılacak firmalar geliştirdikleri yeni teknolojileri, sistemleri ve ürünleri ilk kez sunmaya hazırlanıyor.

Baykar, ASELSAN, TAİ, Roketsan, BMC Power, Kale Grubu, Roketsen, Havelsan, TAİS, Turkish Technic, BMC Power, Akım Metal ve Altınay Robotik gibi dev firmaların yanı sıra orta ve küçük ölçekteki üreticilerin de kendilerini tanıtma fırsatı bulacağı SAHA EXPO2018’de dünyada sayılı ülkede geliştirilen ürünler, yerli savunma sanayi firmalarının yurt dışına ihraç edebileceği alt sistemler yurt içinden ve yurt dışından gelecek ana yüklenici firmalara tanıtılacak.  Sektörün uluslararası temsilcilerini ağırlayacak SAHA EXPO 2018’e 12 ülkeden 24 firmaya bağlı 41 uzman B2B görüşmelerine katılmak üzere ziyarete geliyor. SAHA EXPO 2018 sırasında katılımcı firmaların ve ziyaretçilerin dinleyici olarak yer alabileceği paneller düzenlenecek.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 10:10
  1. SAHA EXPO Fuarı
  2. Baykar
  3. ASELSAN
  4. TAİ
  5. Roketsan
  6. BMC Power
  7. Kale Grubu
  8. Roketsen
  9. Havelsan
  10. TAİS
  11. Turkish Technic
  12. Akım Metal ve Altınay Robotik

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