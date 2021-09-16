Yerli savunma sanayi başkent çıkarmasına hazırlanıyor

Yeni Akit Ankara

MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri MRBS’nin ilk başladıkları güne kıyasla dört katı büyüklüğe ulaştığına dikkat çekti. Alanında uzman isimlerle askeri radar ve sınır güvenliği konusunda sektörün nabzını tutacak oturum konularının MRBS’de tartışılacağını açıklayan Yılmaz, fuar alanında da karar vericilerle Türk savunma sanayiyi buluşturacaklarını ifade etti. Pandemi sonrası verilen bir yıl aranın ardından bu yıl fiziki olarak gerçekleşecek olan MRBS’nin ölçeğini büyüttüklerini vurgulayan Yılmaz, MRBS’de göçmen krizi, sınır güvenliği, orman yangınları, terörle mücadele gibi birçok konuda yerli firmaların sunduğu çözümlerin tanıtılacağını bildirdi.

22 ülkeden ziyaretçiler katılıyor

Üreticilerle alım heyetlerini buluşturan MRBS’ye 22 ülkeden katılacak ziyaretçiler, Türk savunma sanayinin en son teknolojiyle üretilmiş ürünlerini yerinde gözlemleyecek. Katılacak ülkeler arasında; ABD, Afganistan, Avusturya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Burundi, Danimarka, Endonezya, Filistin, Fransa, Güney Sudan, İspanya, Japonya, Kazakistan, KKTC, Kongo, Kosova, Pakistan, Sırbistan, Sri Lanka, Ukrayna, Ürdün yer alıyor.

Yeni yerli projeler ilk kez tanıtılacak

MRBS’de yerli ve milli savunma sanayinin en yeni projeleri tanıtılacak. TAI, Roketsan, Havelsan, STM, Turaç, Scandium, Aselsan, BMC, HTR, ISISO, Kedacom, Yayla ve RobitTeknoloji gibi sektörünönde gelen birçok firması en son teknolojiyle ürettiği yeni projelerini MRBS’de tanıtacak. MRBS’de Covid 19 tedbirleri çerçevesinde devlet erkanının, konuşmacıların, katılımcıların ve ziyaretçilerin sağlığını korumak için bir dizi önlem alınacak.