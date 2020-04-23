"Yerli Robin Hood'ların arkasında mafya var"

Emekli Emniyet Müdürü Avukat Adil Serdar Saçan, infaz düzenlemesiyle tahliye edilen organize suç örgütü liderleri ve üyelerine yönelik önlem alınmaması durumunda yeniden bir oluşum içine girebileceklerini söyledi.

‘Eski işlerine yeniden dönebilirler’ iddiası

Görevde olduğu dönem ile şimdiki mücadelenin aynı olmadığını aktaran Saçan, cezaevinde oldukları için gelirleri olmayan bu örgütlerin yeniden güç toplamaya çalışmak için eski işlerine yeniden dönerek harekete geçeceğini öne sürdü. Bu durumun da çeteler arasındaki çekişmeye neden olacağını belirten Saçan, "Devlet bu örgütleri izlemeye devam ettiği için suça yönelik eylemlerinde hemen operasyonlar yapılarak önlem alınır" dedi.

Robin Hood’lar mafya olabilir

Mafyanın siyasi ve ideolojik görüşü olmadığını, son dönemde artan Robin Hood söylemlerinin de taban bulmak için ortaya atıldığını belirten Saçan, "Mafyaların, dini, ırkı, siyaseti, ilkesi, bayrağı, vatanı olmaz. Mafyanın tek ilkesi vardır. O da cebimizdeki parayı gasp etmektir. O yüzden ülkücü, sol düşünceye yakın gibi tarif edilen mafya olmaz. Bir fikir akımıyla mafya yan yana gelmez. Bu ideolojik görüşleri arkalarına almadaki sebep ise taban kazanmak içindir. Ne yazık ki bu da Türkiye'de tutuyor. Mafya fakirin yanında gözükmek zorundadır. Burada amaç parası olandan gasp ettiğini fakire dağıtmak değil. Orada güç elde ederek, taban ve eleman kazanmaktır" ifadelerini kullandı.

"Kendisini efsaneleştirmeye çalışır"

Saçan, çetelerin son dönemde sosyal medyayı kullandığını ve bazı basın organları tarafından gündeme getirilmesine ilişkin ise şunları söyledi: "Bir mafya lideri kendisini efsaneleştirir. Bunun için de aşevi kurar, Robin Hood diye ortaya çıkar borçları kapatır. İnsanlar bu kişileri sever. Yani tabandan destek bulmak için bu yöntemi uygularlar. Bunun için de hem sosyal medyayı hem de basını kullanırlar. Mesela Türkiye'de mafya liderleriyle ilgili yüzlerce kitap yazılmıştır. Ama onlarla mücadele edenlerle ilgili yazılan bir eser yoktur. Çünkü mafyaya karşı olanlar ciddi bir sermayeye karşı da mücadele etmektedir. Bu tüm dünyada böyledir."