Yerli otoya ‘Yatırım Teşvik Belgesi’

Geçtiğimiz günlerde Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu sonuçlanan yerli otomobilde dün de Yatırım Teşvik Belgesi’nin alındığı açıklandı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından çalışmaları planlandığı biçimde sürdürülen Türkiye’nin Otomobili yatırımı Bursa’nın Gemlik ilçesinde inşa edilecek olan fabrika, yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak. Fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar lira yatırım ile hayata geçirilecek. Doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika, tamamlanıp üretime geçtiğinde Avrupa’nın ilk geleneksel olmayan (bünyesinde içten yanmalı araçlar üretmeyen) elektrikli araç üreticisi olacak. Doğuştan yüzde 100 elektrikli C segmentinde bir SUV’la başlayacak olan fabrikadaki üretim, takip eden yıllarda tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.