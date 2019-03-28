Yerli otomobilin modeli nasıl olacak | Yerli otomobil 2019 son durum

Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayideki milli atakların sonuncusu yerli otomobille taçlandırılmak isteniyor. Yerli otomobili üretecek olan Ortak Girişim Grubu’nun (OGG) üyeleri, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding (Karsan), Turkcell ve Zorlu Holding (Vestel) firmaları ilk yerli otomobilin modelini belirledi. Anadolu Grubu'nun Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, yerli otomobil üretimine ilişkin olarak "Şu aşamada bizim bildiğimiz, ilk aracın C segmentinde, SUV ve full elektrikli bir araç olacağı yönünde." dedi.

2022’de satışa sunulacak yerli otomobil yüzde 100 elektrikli SUV modeli olacak. Fikri mülkiyet hakları Türkiye’ye ait olan otomobilin üretileceği akıllı fabrika inşaatına ise bu yıl başlanacak. Türkıye'nın "yerli otomobili" ilgili detaylar belli olmaya başladı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne yaptığı konuşmada yerli otomobilin yüzde 100 elektrikli SUV olacağını söyledi. Aracın tasarım aşamasında sona yaklaşıldığını takvime göre 2021 sonu, 2022 ilk çeyreği gibi homologasyon çalışmalarının tamamlanacağını ifade eden Karakaş, 2022'nin ortasında da satışa başlayacaklarını kaydetti. Yerli otomobilin fikri ve endüstriyel mülkiyet hakkının tamamen TOGG'a yani Türkiye'ye ait olacağının altını çizen Karakaş, "Bu aracı takip edecek diğer modellerimizde de kullanılacak elektrik- elektronik mimarisinin tasarımını şimdiden yapıyoruz" dedi.

Yerli otomobil 2022’de piyasada

Yerli otomobilin akıllı bir araç olduğunu ifade eden Karakaş, bu akıllı aracı üretecek akıllı fabrikanın inşaatına da bu yıl içinde başlayacakları bilgisini verdi. 2022'de dünyada yüzde 100 elektrikli 60'ın üzerinde yeni modelin piyasaya çıkacağını söyleyen Karakaş, şöyle devam etti: "Bizim kendimize koyduğumuz hedef 2022'de aracımızın piyasaya girmiş olması. Çünkü bu tarihten itibaren piyasa yavaş yavaş elektrikli araçlar ile dolmaya başlayacak. Batıdaki ülkelerle aramızda bir açık olduğunu söyleyemeyiz. Hatta şunu şöyleyebilirim: Bizim otomobilimiz 2022'de piyasaya çıktığında Avrupa kıtasında geleneksel olmayan bir üretici tarafından üretilmiş ilk elektrikli SUV olacak. Yarış henüz başlıyor. Başlangıç çizgisine gelen şirketler hemen hemen aynı hizadalar."