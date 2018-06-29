Yerli otomobilde flaş gelişme
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret'in kuruluş ve tescil işlemleri tamamlandı.29 Haziran 2018 Cuma 20:53
Vestel tarafından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret'in kuruluş ve tescil işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu.
Şirketten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:
"2 Haziran 2018 tarihli açıklamamıza ilişkin olarak, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde temel olarak elektrikli binek otomobil üretmek ve bunu destekleyici faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmasına karar verilen ve Şirketimizin %19 oranında pay ile kurucu ortak olarak iştirak ettiği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluş ve tescil işlemleri tamamlanmıştır."
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