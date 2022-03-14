Yerli otomobil "TOGG"dan gururlandıran başarı

Türkiye'nin yerli otomobil firması TOGG, dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

5-7 Ocak tarihleri arasında ABD'de düzenlenen CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) fuarına katılan 2300 firmadan biri olup Exhibitor dergisi tarafından en iyi 20 marka arasında gösterilen TOGG, ilk 6'ya yükselmeyi başardı.

TOGG resmî Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, TOGG'un Exhibitor dergisi tarafından 2300 katılımcı arasından aday olarak gösterildiği en iyi 20 marka sıralamasında 6’ncı sıradaki yerini aldığına yer verildi.

Exhibitor dergisi tarafından belirlenen ilk 10 şirket arasında şunlar bulunuyor:

1. SK Telecom Co. Ltd.

Cheil Worldwide Inc., MC2, Fine Design Associations Inc., NMR

2. BMW AG

TheGame Group GmbH, Czarnowski

3. Samsung Electronics Co. Ltd.

Cheil Worldwide Inc., MC2, Fine Design Associations Inc., NMR

4. Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.

HS Ad Korea, Czarnowski

5. Canon USA Inc.

FCXB, FCB Chicago, Media Monks

6. Togg Inc.

Capital Events Turkey, LED Cool Lights

7. Hyundai Motor Co.

Innocean Worldwide, Uniplan, Nizspace Design

8. Sleep Number

CenterPoint Marketing

9. United States Postal Service

Czarnowski, Fine Design Associates Inc.

10. Abbott Laboratories

Catalyst Exhibits, GMR Marketing

Otomobil teknolojisinde çığır açan dünya markaları arasına katılmayı başaran TOGG, yeni marka kimliği ve öncü teknolojileriyle CES'te boy göstermişti. Yaşanan teknolojik değişimlere güçlü olarak senkronize olan TOGG, fuarda çok sayıda katılımcının dikkatini çekmeyi başarmıştı.