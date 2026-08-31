Türkiye'ye gelmedi tercihi Fransa oldu: Galatasaray'a kötü haber tez ulaştı...
Galatasaray çok uğraş verdiği Fofana transferini sonlandıramadı.
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Galatasaray çok uğraş verdiği Fofana transferini sonlandıramadı.
Youssouf Fofana ismi haftalardır Galatasaray'ın gündeminde...Sarı-kırmızılılar gerçekten de Milan'a 27 yaşındaki Fransız oyuncu için teklif sundu. Ancak taraftar orta yolu bulamadılar. Bugün ise gelen haberler bu transferin seyrini değiştirdi. Çünkü Youssouf Fofana'nın Lyon'da karar kıldığı iddia edildi.
Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Youssouf Fofana’nın yeni adresi belli oluyor. Fransız orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılılar yerine Lyon’da forma giymeyi tercih ettiği öne sürüldü. Fenerbahçe'ye elenip Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan ve ekonomik darboğazda olan Fransız ekibinin Fofana ile gücünü yüksek tutmaya çalıştığı belirtildi.
Calciomercato’nun haberine göre Galatasaray’ın da kadrosuna katmak istediği Youssouf Fofana, tercihini ülkesinin takımlarından Lyon’dan yana kullandı.
Gianluca Di Marzio’nun aktardığı bilgilere göre ise Lyon, Milan ile yürüttüğü görüşmelerde anlaşmaya vardı. Fransız ekibi, 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Fofana’nın transfer işlemlerini tamamlamak üzere Lyon’a doğru yola çıktığı belirtildi. Anlaşmadaki satın alma opsiyonunun bedeli hakkında ise bilgi paylaşılmadı.
Galatasaray’ın Fofana için Milan’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ve oyuncunun sarı-kırmızılılara sıcak baktığı ileri sürülmüştü. Ancak son gelişmelerin ardından Fransız futbolcunun kariyerine Lyon’da devam etmeyi seçtiği aktarıldı. Transferin Lyon veya Milan tarafından henüz resmen açıklanmadığı belirtilirken, işlemlerin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
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