Yerli otomobil TOGG T10F ne zaman yollarda olacak? Teknik özellikleri neler? Ve en önemlisi fiyatı ne olacak?

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan TOGG, inovasyon ve teknolojiye verdiği önemle otomobil sektöründe adından sıkça söz ettiriyor. TOGG’un T10F modeliyle birlikte Türkiye’nin otomobil sektöründe daha da güçlenmesi ve uluslararası alanda tanınan bir marka haline gelmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE’NİN YERLİ OTOMOBİLİ TOGG T10F YOLDA!

Türkiye’nin otomobil sektöründeki gururu TOGG, T10X modelinin ardından gözleri üzerine çeviren yeni modeli T10F ile otomobil severlere heyecanlı bir bekleyiş sunuyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017’deki açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştu.

O günden bu yana aralıksız devam eden çalışmalar sonucunda TOGG, ilk modeli T10X’i 2023'ün başlarında otomobil tutkunlarının beğenisine sundu.

İlk etapta kura sistemiyle satışa sunulan ve büyük ilgi gören T10X, üretim kapasitesinin artmasıyla birlikte artık doğrudan satışa geçiş yapmış durumda. T10X’in yollarda giderek artan varlığı, meraklı gözleri TOGG’un ikinci modeline çevirdi.



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* Panoramic cam tavanla beraber kontrast renkli tavan rengi opsiyonu

* Panoramic cam tavan ve kontrast renkli tavan seçenekleri arasında tercih yapabilirsiniz.

* Ayrıca, arka cam ve yan camlarda ultraviyole koruma özelliği bulunuyor.

* Aracın içinde bulunan 12,3 inç OLED gösterge tablosu ekranı ve 29 inç OLED multimedya ekranı, sürücü ve yolculara yüksek çözünürlüklü ve geniş bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

* 8 inç capacitive kontrol ekranı sayesinde araçtaki çeşitli fonksiyonları kolayca kontrol edebilirsiniz.

* Aracın yan aynalarında bulunan büyütech ultra high definition kameralar, sürücüye araçın çevresindeki görüntüyü net bir şekilde sunuyor.

TOGG T10F NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

TOGG’un ikinci harikası olan T10F modeli hakkında merak edilen detaylar paylaşıldı. 2025 yılının Nisan veya Mayıs ayında yollarda olması planlanıyor.

TOGG T10F’İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

T10F, kullanıcılarına iki farklı pil seçeneği sunuyor: 350 km menzil sunan 52,4 kWh ve 600 km menzile ulaşan 88,5 kWh kapasiteli lityum iyon piller. Ayrıca, 180 kW’a kadar DC şarj desteği ile pilin %20’den %80’e sadece 28 dakikada şarj olabilmesi dikkat çekici bir özellik.

T10F, standart olarak yedi hava yastığı, sürekli gelişim gösteren ve otomatik güncellemelerle yenilenebilen Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) paketi ile donatılmış durumda. C segment bu model, hem tasarımı hem de teknolojisiyle dikkat çekiyor.

* Togg T10F, Türkiye’nin yerli otomobili olan Togg’un spor versiyonudur. Togg T10F’in bazı özellikleri şu şekilde;

* Elektrikli motor ile çalışır ve tamamen elektrikli bir araçtır.

1. İki elektrikli motor ile dört tekerlekten çekiş sistemine sahiptir.

2. Şarj edilebilir bir bataryaya sahiptir ve 400 km’ye kadar menzile sahiptir.

3. Çift ekranlı dijital kokpit ve kumanda sistemi ile donatılmıştır.

4. Yüksek teknolojiye sahip sürücü destek sistemleri ve otonom sürüş özellikleri mevcuttur.

5. Tasarımı sportif ve aerodinamiktir.

6. Hızlı şarj özelliği sayesinde kısa sürede şarj edilebilir.

7. Geniş iç mekana sahiptir ve sürücü ve yolcular için konforlu bir sürüş sunar.

Bu özelliklerle Togg T10F, hem performans hem de sürüş konforu açısından dikkat çekiyor.

DIŞ TASARIM

* İşte Togg T10F’nin dış tasarım özellikleri;

* Modern ve şık görünüm: Togg T10F, modern ve şık bir tasarıma sahiptir. Yalın ve minimalist çizgileri ile dikkat çeker.

1.Yüksek kaliteli malzemeler: Togg T10F, yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiştir. Bu sayede dayanıklı ve uzun ömürlü bir tasarımı vardır.

2. Aerodinamik yapısı: Togg T10F, aerodinamik bir yapıya sahiptir. Bu sayede daha az enerji tüketir ve daha iyi bir performans sergiler.

3. LED farlar: Togg T10F, modern LED farlar ile donatılmıştır. Bu farlar hem daha iyi bir aydınlatma sağlar hem de dikkat çekici bir görünüm sunar.

4. Renk seçenekleri: Togg T10F, ayder yeşili, bodrum mavisi, oltu siyahı, pamukkale beyazı, gemlik mavisi, anadolu kırmızı, kula grisi, kapadokya grisi olarak 8 renk seçeneği ile sunulmaktadır. Kullanıcılar istedikleri renge göre bir seçim yapabilirler.

5. Ergonomik tasarım: Togg T10F, kullanıcıların konforunu ön planda tutacak şekilde ergonomik olarak tasarlanmıştır. Sürücü ve yolcu konforu göz önünde bulundurulmuştur.

TOGG T10F FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

TOGG T10F fiyatları henüz açıklanmadı fakat 45 bin Euro (Güncel kur ile 1.500.000 Türk lirası) başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. Uzun menzilli model için 57 bin 320 Euro (2 milyon lira) olması bekleniyor.