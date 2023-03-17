  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"3'lü koalisyon" Almanya'yı kilitledi... Ülkeyi resmen krize soktular

Doğalgaz ve petrol için… AB ve NATO liderleri Norveç'in gaz platformunu ziyaret ett

KK'dan ilginç HDP açıklaması: Onu gidip ev sahibine soracaksınız!

Hem zıplayıp eğleniyorlar hem de şikayetçiler! Batı tarzı konserde istifa zırvalığı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten olay çıkış... Altın uzmanı bu kez net konuştu! İşte altın fiyatları için yeni tahmin!

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Her yer bembeyaz oldu

Bakan Murat Kurum tarih verdi: Erdoğan'ın katılımıyla temelleri atılacak!

Cübbeli Ahmet Hoca'nın uyarısı şehri ayağa kaldırmıştı! Belediye başkanı 'ne olur yapmayın' diyerek seslendi

58 gün kaldı! 14 Mayıs seçiminin gün gün detayları en çok milletvekili çıkaracak iller...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten tedirgin eden çıkış: Bu hiç hayra alamet değil
Teknoloji Yerli otomobil Togg için ön siparişler açıldı
Teknoloji

Yerli otomobil Togg için ön siparişler açıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), yıllardır heyecanla beklenen otomobilini tanıttıktan sonra, şimdi de ön siparişler için başvuruları kabul etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 19:04:00 - 2023-03-17 19:30:50
Yerli otomobil Togg için ön siparişler açıldı

ChatGPT'nin derlediği bilgilere göre, başvurulara yoğun ilgi gösterilirken, Togg, 2023 yılında toplam 20 bin araç teslim etmeyi hedefliyor.

Togg için başvuru ücreti olarak 60 bin TL talep ediliyor. En ucuz modelin fiyatı ise 953 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

Togg'un 3 farklı versiyonu bulunurken, araçlar 6 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Gemlik, Anadolu, Kula, Kapadokya, Oltu ve Pamukkale isimli renk seçenekleri arasından seçim yapılabiliyor.

Togg'un Türkiye'nin otomobili olması nedeniyle, aracın üretimi Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Şirket, bu hamlesiyle hem Türkiye'nin otomobil üretim kapasitesini artırmayı hem de otomotiv sektöründe yerli bir markanın varlığını sürdürmeyi hedefliyor.

2022 yılında seri üretime geçen Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak. Bu hamle, Türk otomotiv sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23