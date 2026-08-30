Kahramanmaraş’ta peynir şöleni başladı!

Her bir ürünümüzün, Kahramanmaraş'ın her bir değerinin, kadim kültürümüzün her bir unsurunun bizden sonraki nesillere de yansıması anlamında büyük bir gayret sarf ediyoruz. Maraş Sıkma Peyniri, Elbistan Kelle Peyniri, Göksun Keçi Peyniri, Pazarcık Kesme Peyniri ve Andırın Altunyayla Peyniri gastronomi alanındaki değerlerimizden sadece birkaçı. Bu ürünlerimizin tanıtımı açısından bu festivalin çok değerli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra bu kadim kültürümüzün unsurlarını tanıtmaya devam edeceğiz. Coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısını daha da artıracağız" ifadelerini kullandı.