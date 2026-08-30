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Kahramanmaraş’ta peynir şöleni başladı!

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IHA Giriş Tarihi:

Kahramanmaraş’ta peynir şöleni başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Peynir Festivali'nde, şehrin dört bir yanından gelen yöresel peynirler Kahramanmaraş Fuar Merkezinde (KAFUM) vatandaşlarla buluşturuldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Gastronomi alanında gerçekten çok önemli değerlere sahip bir şehiriz. Bu birikimi her geçen gün daha da ileri boyuta taşımak için gerçekten önemli bir gayret sarf ediyoruz. İnşallah yöresel peynirlerimizin tescil sayısını daha da artırarak geniş kitlelere ulaştıracağız" ifadesini kullandı.

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Foto - Kahramanmaraş’ta peynir şöleni başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin köklü mutfak kültürünü daha geniş kitlelere tanıtmak, yöresel ürünleri markalaştırmak ve yerel üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Peynir Festivali, Geleneksel Ağustos Fuarı'nın gerçekleştirildiği KAFUM'da vatandaşlarla buluştu. Kahramanmaraş'ın dört bir yanından gelen peynir üreticilerinin stant açtığı festivalde, şehrin farklı yörelerinde üretilen peynir çeşitleri tanıtıldı. Vatandaşlar hem yöresel peynirleri yakından inceleme ve tatma fırsatı buldu hem de üreticilerden ürünlerin üretim süreçleri ve özellikleri hakkında bilgi aldı.

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Foto - Kahramanmaraş’ta peynir şöleni başladı!

"Değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak için gayretimizi sürdürüyoruz" Festivalin açılış programında konuşan Görgel, "Bugün Ağustos Fuarı'nın coşkusunu yaşarken, aynı zamanda Kahramanmaraş'ımızın kadim değerlerinden birinin daha görünür kılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Peynir Festivali'nin Kahramanmaraş'a çok yakışacağını ve bu değerlerimizin yaşatılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Gastronomi alanında gerçekten çok önemli değerlere sahip bir şehiriz. Bunları her geçen gün daha ileri boyuta taşımak için gerçekten önemli bir gayret sarf ediyoruz. Bakanımız Vahit Kirişci önlüğünde milletvekillerimiz ve tüm paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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Foto - Kahramanmaraş’ta peynir şöleni başladı!

Her bir ürünümüzün, Kahramanmaraş'ın her bir değerinin, kadim kültürümüzün her bir unsurunun bizden sonraki nesillere de yansıması anlamında büyük bir gayret sarf ediyoruz. Maraş Sıkma Peyniri, Elbistan Kelle Peyniri, Göksun Keçi Peyniri, Pazarcık Kesme Peyniri ve Andırın Altunyayla Peyniri gastronomi alanındaki değerlerimizden sadece birkaçı. Bu ürünlerimizin tanıtımı açısından bu festivalin çok değerli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra bu kadim kültürümüzün unsurlarını tanıtmaya devam edeceğiz. Coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısını daha da artıracağız" ifadelerini kullandı.

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Foto - Kahramanmaraş’ta peynir şöleni başladı!

Kahramanmaraşlı vatandaşlar ise bu tür festivallerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

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