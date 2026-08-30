Kahramanmaraş’ta peynir şöleni başladı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Peynir Festivali'nde, şehrin dört bir yanından gelen yöresel peynirler Kahramanmaraş Fuar Merkezinde (KAFUM) vatandaşlarla buluşturuldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Gastronomi alanında gerçekten çok önemli değerlere sahip bir şehiriz. Bu birikimi her geçen gün daha da ileri boyuta taşımak için gerçekten önemli bir gayret sarf ediyoruz. İnşallah yöresel peynirlerimizin tescil sayısını daha da artırarak geniş kitlelere ulaştıracağız" ifadesini kullandı.