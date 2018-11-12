Yerli otomobil ne zaman üretilecek?

Türkiye son yıllarda hem sanayi hem de savunmada yerli ve milli üretimlere ağırlık verdi. Zeytin Dalı Harekatında kullandığımız yerli silah göğsümüzü kabarttı. Türkiye’de ‘Babayit’lerin üreteceği yerli otomobil için son dakika açıklamasını Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank yaptı. Peki yerli otomobil ne zaman piyasaya çıkacak? Yerli otomobil üretime ne zaman üretime başlayacak?

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank "311 OSB'de 1,8 milyon kişi istihdam ediliyor, tüm parsellerde üretime geçilmesiyle birlikte istihdamın 2,5 milyon kişiye ulaşmasını bekliyoruz" dedi. Varank yerli otomobille ilgili ise ilk prototip ise 2019'da üretilecek açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 2 Kasım 2017 tarihinde imzalanan protokol ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda Anadolu Holding, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding katılmıştı.