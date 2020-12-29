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Ekonomi Yerli otomobil iş ilanları başvurusu | Yerli otomobil iş başvuru formu
Ekonomi

Yerli otomobil iş ilanları başvurusu | Yerli otomobil iş başvuru formu

Yerli otomobil fabrikası iş başvurusu | Türkiye’nin otomobili TOGG’un fabrikasının inşaatı acık ayında başlayacak. TOGG fabrikası için 5 bin kişi alınacağı açıklandı. İş arayanlar TOGG iş başvurusu | Yerli otomobil fabrikası personel alımı | Yerli otomobil fabrikası iş başvurusu ekranı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:24:00 -
Yerli otomobil iş ilanları başvurusu | Yerli otomobil iş başvuru formu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Gemlik tesisinde Ocak 2021'den itibaren Yapı Merkezi tarafından üstyapı çalışmalarının başlatılması planlanıyor. Yerli otomobil fabrikası için 5 bin kişinin işe alınacağı açıklandı. Peki, yerli otomobil iş başvurusu ne zaman?

Yerli otomobil iş ilanları başvurusu | Yerli otomobil iş başvuru formu

Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Sabah Gazetesi'ne konuştu. Arıoğlu, "İnşaatın pik döneminde aynı anda 1.500 kişi çalışacak. Ortalamada ise 900 kişi çalışacak. Toplam süreçte ise söz konusu yatırım 5 bin kişiye istihdam sağlanmış olacak" dedi.

Bu açıklamanın ardından iş başvurularını ne zaman başlayacağını, başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Ancak personel alımı ilanı yayınlandığında haberlerimizde yer alacak. Konu hakkında TOGG internet sitesine de göz atabilirsiniz.

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