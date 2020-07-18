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Otomotiv

Yerli otomobil fabrikası ne zaman açılıyor?

Yerli otomobil fabrikası açıldı mı? Yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni merak ediliyor. Pek çok kişi “Yerli otomobil fabrikası ne zaman açılacak?” , “Yerli otomobil fabrikası temel atma töreni ne zaman?” , “Yerli otomobil ne zaman satışa sunulacak?” konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Yerli otomobil fabrikası ne zaman açılıyor?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 11:15:00 -
Yerli otomobil fabrikası ne zaman açılıyor?

Yerli otomobil birkaç ay önce tanıtıldı. Vatandaşlar yerli otomobil fabrikasının ne zaman açılacağını, yerli araçların ne zaman yollarda olacağını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yerli otomobil fabrikası ne zaman açılıyor?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil üretimi için Bursa Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlama tarihinin 18 Temmuz olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakan Varank, Twitter hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düştü.

Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak. Temelin atılmasının ardından TOGG, yerli otomobil üretimi için Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlayacak.

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